Al menos 16 archivos relacionados con Jeffrey Epstein desaparecieron de forma repentina del sitio web público del Departamento de Justicia de Estados Unidos menos de un día después de su publicación. La ausencia de explicaciones oficiales, y de cualquier aviso al público, alimentó especulaciones en línea sobre qué contenidos fueron retirados y por qué, incluidos materiales que contenían una imagen con una fotografía del presidente Donald Trump.

Los archivos faltantes, disponibles el viernes e inaccesibles el sábado, incluían imágenes de pinturas con desnudos femeninos y otra que mostraba una serie de fotografías colocadas sobre un aparador y dentro de cajones. En una de ellas, dentro de un cajón y junto a otras imágenes, aparecía una foto de Trump junto a Epstein, Melania Trump y la colaboradora de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell.

El Departamento de Justicia no respondió el sábado a preguntas sobre la desaparición de los archivos, pero señaló en una publicación en X que “las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados conforme a la ley, por exceso de cautela, a medida que recibimos información adicional”.

En internet, la retirada sin explicación avivó las conjeturas sobre qué se eliminó y por qué no se informó al público, reavivando el interés de larga data en Epstein y las figuras poderosas de su entorno. Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes destacaron en X la imagen desaparecida con la foto de Trump y preguntaron: “¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

El senador Dick Durbin afirmó el verano pasado que la fiscal general Pam Bondi había "presionado al FBI para poner aproximadamente a 1.000 personas" en turnos de 24 horas para "revisar unos 100.000 registros relacionados con Epstein" antes de su publicación. En una carta de julio a Bondi, Durbin escribió que a ese personal se le ordenó “marcar” cualquier registro en el que se mencionara a Trump.

Vacíos

El episodio profundizó las preocupaciones surgidas tras la esperada publicación de documentos del Departamento de Justicia. Decenas de miles de páginas hicieron público poco material nuevo sobre los crímenes de Epstein o las decisiones de enjuiciamiento que le permitieron evitar cargos federales graves durante años, mientras omitían documentos muy esperados como entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos sobre decisiones de acusación.

Faltan, por ejemplo, entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia que examinaban las decisiones de acusar, documentos que podrían haber aclarado cómo se evaluó el caso y por qué Epstein pudo declararse culpable en 2008 de un delito estatal relativamente menor de prostitución.

Los vacíos van más allá. Los registros, cuya publicación exige una ley reciente del Congreso, apenas mencionan a varias figuras poderosas asociadas durante años con Epstein, incluido el expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor, lo que reaviva preguntas sobre a quién se investigó, a quién no y hasta qué punto estas divulgaciones refuerzan la rendición de cuentas pública.

Entre los nuevos elementos figuran detalles sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación en los años 2000 que permitió a Epstein aceptar aquel acuerdo estatal, así como una denuncia inédita de 1996 que lo acusaba de robar fotografías de niños.

Hasta ahora, las publicaciones han estado cargadas de imágenes de las residencias de Epstein en Nueva York y en las Islas Vírgenes de EE. UU., además de algunas fotos con celebridades y políticos. Apareció una serie de imágenes nunca vistas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas de Trump. Ambos estuvieron vinculados socialmente con Epstein y luego renegaron de esa relación; ninguno ha sido acusado de delitos en conexión con él ni hay indicios de que las fotos influyeran en los procesos penales.

Pese a un plazo fijado por el Congreso para publicar todo el material, el Departamento de Justicia dijo que difundirá los registros de manera escalonada y atribuyó los retrasos al proceso de ocultar nombres y datos identificativos de las víctimas. No indicó cuándo se publicarán nuevos documentos.

"El sistema de justicia nos está fallando"

Este enfoque enfureció a algunas acusadoras de Epstein y a legisladores que impulsaron la ley. En lugar de cerrar una batalla de años por la transparencia, la publicación del viernes marcó el inicio de una espera indefinida para conocer el panorama completo de los crímenes de Epstein y de las investigaciones realizadas.

"Vuelvo a sentir que el Departamento de Justicia, el sistema de justicia, nos está fallando", dijo Marina Lacerda, quien afirma que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 14 años en su mansión de Nueva York.

Fiscales federales acusaron a Epstein de tráfico sexual en 2019, pero se suicidó en la cárcel tras su arresto. Los documentos ahora públicos representan solo una fracción de los potencialmente millones de páginas en poder del departamento. En un ejemplo, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que los fiscales federales de Manhattan tenían más de 3,6 millones de registros de investigaciones por tráfico sexual relacionadas con Epstein y Maxwell, aunque muchos duplicaban material ya entregado por el FBI.

Muchos de los registros ya habían sido divulgados en procesos judiciales, publicaciones del Congreso o solicitudes de acceso a la información, pero por primera vez se reunieron en un solo lugar y se ofrecieron gratuitamente al público.

Los documentos nuevos, a menudo, carecen de contexto o están fuertemente censurados: un expediente de 119 páginas marcado "Gran Jurado-NY" fue publicado íntegramente tachado.

Aliados republicanos de Trump se centraron en imágenes de Clinton, incluidas fotos con Michael Jackson y Diana Ross, así como imágenes de Epstein con Chris Tucker, Kevin Spacey e incluso con el presentador Walter Cronkite. Ninguna foto tenía pie explicativo ni se aclaró por qué estaban juntos.

Los documentos más sustanciales revelan que los fiscales federales parecían tener un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron. Transcripciones del gran jurado, publicadas por primera vez, incluyen testimonios de agentes del FBI que relataron entrevistas con chicas y mujeres jóvenes que dijeron haber sido pagadas para realizar actos sexuales; la menor tenía 14 años.

Una testigo describió una agresión sexual tras resistirse inicialmente durante un masaje. Otra, entonces de 21 años, declaró que Epstein la contrató cuando tenía 16 para masajes sexuales y que luego reclutó a otras menores de edad. "Por cada chica que llevaba, me daba 200 dólares", dijo, y añadió que les indicaba mentir sobre su edad.

Los documentos también incluyen una entrevista posterior con el entonces fiscal de EE. UU. Alexander Acosta, secretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump, quien explicó que dudaba de que un jurado creyera a las acusadoras y que el caso se situaba en un área legal entre el tráfico sexual y la prostitución, a menudo tratada a nivel estatal. “No digo que fuera la visión correcta”, añadió, señalando que hoy el público probablemente vería a las sobrevivientes de otra manera.

Jennifer Freeman, abogada que representa a la acusadora Maria Farmer y a otras sobrevivientes, afirmó que su clienta se siente reivindicada tras la publicación: "Es un triunfo y una tragedia. Parece que el gobierno no hizo absolutamente nada. Si hubieran investigado mínimamente, podrían haberlo detenido".

