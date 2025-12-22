Lo esencial:
- Macron considera "bienvenida" la disposición de Putin al diálogo y señala que "en los próximos días" se definirán los próximos pasos.
- Medios ucranianos reportan que fuerzas rusas cruzaron la frontera y se llevaron a 50 residentes de la región de Sumi hacia Rusia.
- El traslado forzoso de los civiles de la región de Sumi a Rusia es calificado por Ucrania como una "provocación local".
- El Kremlin niega que se preparen diálogos entre EE. UU., Ucrania y Rusia.
A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 21 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones para finalizarla:
Con EFE, AFP, AP y medios locales
