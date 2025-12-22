El presidente francés Emmanuel Macron, acompañado entre otros por su ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, inició el domingo 21 de diciembre una visita a Emiratos Árabes Unidos para celebrar la Navidad con las fuerzas francesas y poner en valor su asociación con este país del Golfo, del que París espera una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Francia coopera militarmente con Emiratos, donde hay desplegados más de 900 soldados franceses en tres bases. Ante ellos, Emmanuel Macron anunció la construcción del futuro portaaviones francés destinado a reemplazar al Charles de Gaulle, y que deberá entrar en servicio en 2038.

"De conformidad con las dos últimas leyes de programación militar, y tras un examen completo y minucioso, he decidido dotar a Francia de un nuevo portaaviones", anunció el jefe de Estado francés. "La decisión de lanzar la ejecución de este gran programa se tomó esta semana", añadió.

La "guerra" contra el narcotráfico

Francia coopera con Emiratos en un amplio abanico de ámbitos que van desde la inteligencia artificial hasta la cultura, pasando por el comercio. El país petrolero es el principal cliente de Francia en términos de exportaciones en Oriente Próximo y Medio, según el Elíseo.

París quiere ahora asegurarse el apoyo de Emiratos en la “guerra” declarada por el Ejecutivo contra el narcotráfico. Importantes narcotraficantes se habrían instalado allí, especialmente en Dubái, donde en algunos casos habrían acumulado grandes patrimonios inmobiliarios.

El tema ocupa un lugar central en Francia desde el asesinato en noviembre de Mehdi Kessaci, hermano de un activista contra el narcotráfico, abatido a plena luz del día en Marsella.

El martes, en la ciudad portuaria, Emmanuel Macron afirmó que busca la cooperación de los países donde se encuentran ciertas "cabezas de red" para "poder incautar sus bienes" y lograr su arresto.

Su ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ya solicitó en noviembre a Emiratos Árabes Unidos la extradición de una quincena de presuntos narcotraficantes reclamados por Francia.

Una operación en el mar Rojo

Algunos de los soldados franceses desplegados en Emiratos participan directamente en la lucha contra el narcotráfico.

A bordo de la imponente fragata La Provence, militares de la Marina intentan detectar e interceptar embarcaciones que transportan droga.

Operan cerca del océano Índico, una ruta clave del tráfico: los narcotraficantes suelen pasar por el golfo de Adén, hacia Somalia o Yemen, o bien hacia África Occidental.

En 2025, "más de una veintena de toneladas de droga" ya han sido incautadas por la Marina francesa en la zona del océano Índico, con un valor de mercado que podría alcanzar varios cientos de millones de euros, según el comandante de la fragata, Pascal Forissier.

Sin embargo, reconoce que las incautaciones representan “solo una pequeña parte” de toda la droga en circulación.

El narcotráfico es solo una faceta de las misiones. Francia también participa en la operación Aspides, destinada a proteger los buques frente a los ataques de los hutíes en el mar Rojo, y en la operación Chammal, dentro de la coalición contra el grupo Estado Islámico.

Según el Elíseo, la presencia de tropas en Emiratos ilustra la voluntad de Francia de mantener una capacidad de "acción autónoma en un contexto internacional tenso".

El lunes, Emmanuel Macron debe presenciar una demostración de los medios militares franceses en la zona para cerrar su visita, antes de regresar a París, donde le espera el delicado expediente del presupuesto del Estado. Ante la falta de acuerdo entre diputados y senadores, está previsto un consejo de ministros el lunes por la noche para intentar desbloquear la situación.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más