Unos 12 sospechosos, según las autoridades, abrieron fuego contra varias personas en una taberna situado al suroeste de Johannesburgo.

Según el reporte más reciente de las autoridades, el ataque se saldó con al menos nueve víctimas mortales y diez heridos.

El suceso se desató poco después de la medianoche, hora local, en una taberna de Bekkersdal, una zona de minería de oro a unos 40 kilómetros al suroeste de Johannesburgo.

Los sospechosos abrieron fuego contra los clientes del establecimiento y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, dijo la policía, agregando que el motivo del tiroteo se determinaría mediante una investigación.

"Algunas víctimas fueron baleadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos", dijo la policía sobre el incidente.

Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo a la agencia AP en el lugar de los hechos que los hombres armados, algunos de los cuales llevaban pasamontañas, tenían un rifle AK-47 y varias pistolas de nueve milímetros.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento, añadió la policía.

Alta tasa de homicidios

En los últimos años se han producido varios tiroteos masivos en bares, incluido uno llevado a cabo por múltiples sospechosos en un bar sin licencia cerca de la capital sudafricana, que dejó al menos 12 personas muertas y 13 heridas a principios de diciembre.

En 2022, otro tiroteo dejó 16 fallecidos en el municipio de Soweto, en Johannesburgo, y ese mismo día cuatro personas murieron en un tiroteo masivo en un bar de otra provincia.

Por ello, Sudáfrica –la mayor economía de África– tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo: casi 26.000 homicidios en 2024 o más de 70 al día en promedio, según datos citados por AP.

Las armas de fuego son, con diferencia, la principal causa de muerte por homicidio. Si bien este país de 62 millones de habitantes cuenta con leyes de control de armas relativamente estrictas, las autoridades afirman que muchos asesinatos se cometen con armas de fuego ilegales.

Bekkersdal es parte del municipio local de Rand West City, área caracterizada por altos niveles de desempleo y pobreza debido a la disminución de la minería de oro.

Con AP y Reuters

