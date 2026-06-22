Nuevo golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García fueron condenados a más de 24 y 19 años respectivamente, por el conocido como caso mascarillas.

Ambos fueron hallados culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La sentencia, adoptada por unanimidad, también condena al empresario y comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, el alto tribunal ha suspendido la ejecución de esta pena debido a su colaboración con la Justicia, una decisión que ha generado debate político y jurídico.

A continuación, las claves del caso:

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Organización criminal con reparto de funciones: la conclusión del juez

La resolución judicial concluye que Ábalos, García y Aldama integraron una organización criminal con funciones claramente definidas y orientada a obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de recursos y decisiones públicas.

Según la sentencia, el esquema comenzó a gestarse en 2018, coincidiendo con la llegada de Ábalos al Gobierno. El tribunal sostiene que Aldama se encargaba de captar empresas y oportunidades de negocio; Koldo García actuaba como intermediario y ejecutor de las decisiones; y Ábalos, desde su posición institucional, tenía la capacidad de influir en las resoluciones finales.

Los magistrados consideran acreditado que el objetivo común era obtener lucro económico aprovechando la influencia política y administrativa derivada de los cargos públicos ocupados por el exministro y su entorno.

La sentencia da por acreditadas varias actuaciones irregulares relacionadas con contratos públicos y beneficios personales.

Entre ellas figura la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama durante la pandemia. Asimismo, el tribunal considera probado que Ábalos recibió pagos mensuales de 10.000 euros destinados a sufragar sus "gastos fijos".

La resolución también señala como ilícitas la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, así como el pago de una vivienda para una de ellas.

Además, los magistrados aprecian indicios delictivos en diversas operaciones inmobiliarias, entre ellas el arrendamiento con opción de compra de un piso en Madrid entre Aldama y Ábalos, y el alquiler de inmuebles en Marbella y La Línea de la Concepción vinculados, según la sentencia, a gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y la obtención de una licencia de hidrocarburos.

La condena a Ábalos constituye la primera gran sentencia derivada de los casos de corrupción que afectan a personas vinculadas al entorno político del Gobierno.

Aunque distintas investigaciones judiciales continúan abiertas sobre otras figuras relacionadas con el ámbito socialista, ninguna de ellas implica hasta ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La resolución del Supremo cierra así uno de los procesos judiciales con mayor impacto político de los últimos años y reabre el debate sobre la corrupción, la responsabilidad política y los mecanismos de control en la contratación pública.

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Víctor de Aldama, el acusado que puede cantar victoria

Víctor de Aldama ha sido el acusado que ha obtenido el tratamiento más favorable por parte del tribunal. Aunque ha sido condenado por su participación en la trama, el Supremo ha decidido suspender su ingreso en prisión al considerar que su colaboración fue decisiva para esclarecer los hechos.

El empresario se ha declarado satisfecho con la decisión del tribunal en la que sale favorecido.

La Sala asegura que Víctor de Aldama aportó información relevante para avanzar en la investigación, admitió su propia participación en los delitos y no intentó desvincularse de las conductas investigadas.

Para beneficiarse de esta suspensión de la pena, Aldama deberá cumplir varias condiciones: no volver a delinquir, presentar informes semestrales sobre sus actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia subraya que incentivar este tipo de colaboraciones puede resultar fundamental para descubrir y perseguir redes de corrupción complejas.

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¿Es una sentencia ejemplarizante sobre la corrupción?

El Supremo dedica parte de su argumentación a las consecuencias institucionales de la corrupción política. La resolución advierte de que estas prácticas provocan un grave deterioro de la confianza ciudadana y erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas.

Los magistrados sostienen que cuando quienes ocupan responsabilidades públicas actúan guiados por intereses particulares, se resiente la credibilidad del sistema político y se debilita el funcionamiento del Estado de derecho.

La condena impuesta a Ábalos y García se sitúa en línea con las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y representa una de las resoluciones más severas dictadas en los últimos años contra un exministro del Gobierno de España por delitos de corrupción.

Además de las penas de prisión, los tres condenados deberán afrontar importantes consecuencias económicas.

Las multas impuestas ascienden a 52.500 euros para Ábalos, 45.750 euros para Koldo García y 72.000 euros para Aldama.

A estas cantidades se suma la responsabilidad civil derivada de la contratación irregular de las dos mujeres en empresas públicas, que obliga a Ábalos y García a indemnizar conjuntamente a Ineco y Tragsatec.

La sentencia también ordena el decomiso de las ganancias obtenidas mediante los delitos de cohecho. El importe total asciende a 430.295 euros, correspondientes a pagos periódicos, alquileres de viviendas y otros beneficios considerados ilícitos por el tribunal.

En conjunto, la cantidad que deberán asumir los tres condenados ronda el medio millón de euros. Según el reparto fijado por la resolución, Ábalos afrontará alrededor de 217.000 euros, Koldo García unos 211.000 y Aldama aproximadamente 215.000 euros.

¿Cuáles son las reacciones de la clase política?

La sentencia ha provocado una inmediata reacción en el panorama político español.

Desde el PSOE, fuentes socialistas han considerado que la condena impuesta a Ábalos es "muy dura", aunque han insistido en que el exministro forma parte del pasado del partido. Los socialistas han defendido que actuaron desde los primeros indicios del caso y han reiterado su compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó especialmente la suspensión de la pena de prisión a Aldama. En un mensaje publicado en redes sociales, calificó la resolución de "tremendamente aleccionadora" por premiar la colaboración de un condenado con la Justicia.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interpretó la sentencia como una condena política al Gobierno y reclamó al presidente Pedro Sánchez la convocatoria inmediata de elecciones generales. Feijóo argumentó que Ábalos fue una figura clave en el ascenso político de Sánchez y sostuvo que existen responsabilidades políticas que deben asumirse.

Otros partidos también se pronunciaron tras conocerse el fallo. Mientras Sumar valoró la contundencia de la condena a los responsables políticos, formaciones como ERC reclamaron al PSOE una mayor depuración de responsabilidades internas.

Con Reuters, EFE y medios locales

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