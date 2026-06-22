Menos de un punto porcentual separa la votación recibida por los candidatos del balotaje en Colombia, la diferencia más estrecha de la historia, con unos 250.000 sufragios favoreciendo a Abelardo de la Espriella, mientras el candidato oficialista Iván Cepeda advierte que “de aquí no nos vamos a ir”, en respuesta al llamado de su rival a que “hagan sus maletas” y se preparen para ser oposición.

De la Espriella celebra y recibe felicitaciones de mandatarios de la derecha global, pero Cepeda ha anunciado la impugnación de 33.000 mesas de votación en todo el país y pide esperar el escrutinio, “con toda la calma, con todo el rigor y en el respeto estricto de la ley y de la Constitución”, sin dar por válido todavía el preconteo, que es la fase preliminar de la consolidación de resultados.

Luego de una primera reacción caracterizada por la contención, el candidato del Pacto Histórico ha elevado el tono. “A nosotros que no nos amenace”, le advirtió a De la Espriella en una conferencia de prensa este 22 de junio.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición gobernante Pacto Histórico, ofrece una rueda de prensa al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el lunes 22 de junio de 2026.

"Somos un movimiento político muy numeroso. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos", afirmó Cepeda, para luego añadir que el país está dividido en "dos mitades casi idénticas y simétricas".

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Por su parte, el presidente en funciones, Gustavo Petro, se ha negado a reconocer incluso los resultados de la primera vuelta, en la que De la Espriella superó a Cepeda con mayor amplitud y parecía encaminado a un balotaje mucho más claro que el que finalmente se vivió.

“No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Vamos a escrutinios”, escribió Petro en X.

Es una postura que marca distancia con la tradición electoral colombiana, que ha repetido una admisión inmediata de los resultados, incluso en procesos cerrados como el de 1970, cuando Misael Pastrana superó a Gustavo Rojas Pinilla por apenas 63.557 votos, que para entonces representaban 1,59 puntos porcentuales.

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¿En qué se diferencia el preconteo del escrutinio en Colombia?

Históricamente, el preconteo ha sido admitido como un anticipo exacto de tendencias que luego serán certificadas por el escrutinio.

“No hay circunstancia que pueda dar lugar a cambiar resultados”

De la Espriella ha rechazado la postura de Petro y Cepeda de negarse a reconocer los resultados, recordando que ha sido electo “bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió al inquilino actual” y advirtiendo que con su rechazo a las cifras preliminares están “desafiando a millones de ciudadanos”.

El registrador Hernán Penagos, por su parte, aseguró que “no hay circunstancia que pueda dar lugar a cambiar resultados”, en declaraciones ofrecidas al diario ‘El Espectador’.

Lo cierto es que se trata de procesos con características y garantías diferentes, pero desde 1998 jamás han arrojado diferencias mayores al 0,1%.

A diferencia de otros países latinoamericanos, como Venezuela, donde un solo organismo (el CNE) está a cargo de todas las fases del proceso electoral, en Colombia la Registraduría Nacional tiene a su cargo solo la parte logística de los comicios.

Trabajadores electorales, observadores y delegados de partidos asisten al recuento oficial de votos el día después de la segunda vuelta presidencial en Bogotá, Colombia, el lunes 22 de junio de 2026.

Se ocupa de la expedición de los documentos de identidad válidos para votar, de la instalación de las mesas, la vigilancia del proceso y, por supuesto, del preconteo.

Pero es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que tiene a su cargo el escrutinio, una instancia mucho más compleja en la que participan jueces, notarios y delegados de la Registraduría, con el objetivo de corregir posibles errores humanos, responder reclamaciones y consolidar los votos acta por acta.

En esta fase participan auditores de los partidos en cada una de las 3.157 comisiones escrutadoras, revisando los formularios E-14, que son las actas emitidas por las 122.020 mesas instaladas a nivel nacional y las 67 habilitadas en los consulados de todo el mundo.

En caso de que haya discrepancias o dudas con respecto a las actas digitales, las comisiones escrutadoras tienen a su disposición actas físicas para corregirlas. El CNE es el encargado de emitir las actas judiciales, que son las que finalmente se revisten de legalidad los resultados.

La Misión de Observación Electoral acepta como una variación aceptable una discrepancia de 0,2% entre el preconteo y los escrutinios.

“Puedo asegurar que las actas electorales en Colombia son todas digitalizadas desde la mesa, (algo) altamente eficiente, y por eso el preconteo tiene un acierto tan alto en nuestro país”, le dijo el registrador Penago a ‘El Espectador’.

Sin embargo, el presidente Petro acudió a X para denunciar que “muchos formularios E-14 fueron cambiados después de subirlos y que efectivamente, contrario a lo que dijo el registrador, quitaron la estampilla del tiempo y el candado Hash de los algoritmos para cambiarlos premeditadamente”, un proceso que calificó como “un delito contra el voto”.

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La derecha global felicita a De la Espriella

Mientras en Colombia el panorama aún espera el pronunciamiento definitivo del CNE para confirmar el triunfo de De la Espriella, líderes regionales y mundiales de esa ala política celebran el nuevo giro del país, que hace cuatro años había elegido a su primer presidente de izquierda.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en felicitarlo, destacando en su red Truth Social que ganó “a lo grande” y este 22 de junio su secretario de Estado, Marco Rubio, agregó en la plataforma X que se comunicó con “el presidente electo de Colombia”, con el que espera “trabajar estrechamente” para “avanzar en la cooperación en seguridad nacional”.

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, anticipó que espera “revitalizar las relaciones” entre los dos países y llevarlas "a su nivel más alto de todos los tiempos", además de invitar a De la Espriella a “darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó la “profunda relación personal” del abogado y empresario con su país, en referencia al hecho de que tiene doble nacionalidad, y expresó su confianza en que podrán "fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales".

El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, consideró el resultado preliminar como "una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica", mientras el diputado del ultraderechista Vox, José Antonio Fúster, festejó el triunfo de “otro amigo y socio”.

A contracorriente se expresa la izquierda mundial, con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, apuntando este 22 de junio que esperará el “conteo definitivo” que, según ella, puede llegar “a los primeros días de agosto”, antes de “felicitar a quien haya obtenido el triunfo”.

Lo cierto es que Colombia parece encaminada a recorrer la misma ruta que ya han transitado Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia y probablemente dentro de poco también Perú, los otros países de América del Sur que han revertido el viraje a la izquierda de años anteriores, una tendencia alimentada por la influencia de Donald Trump, que también ha levantado la mano a candidatos ganadores en Costa Rica y Honduras.

"Esta es una alineación inusual de las estrellas para Trump", le dijo el profesor de Estudios Latinoamericanos y Gobierno de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, a la agencia de noticias Reuters, quien destaca que "rara vez se ve un gran número de gobiernos tan convergentes ideológicamente como los que vemos ahora”.

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Con EFE, Reuters y medios locales

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