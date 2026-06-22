Perú votó hace ya dos semanas en un balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y todavía no se sabe quién gobernará el país por los próximos cinco años.

Luego de una apretada votación, la ventaja la ha tomado la aspirante derechista, lo que ha generado el rechazo del candidato rival.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó este sábado 20 de junio que pedirá la anulación del voto en el exterior, después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de más de 1.700 mesas de la elección del pasado 7 de junio.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que, si se anularan, Sánchez logra el 50,11% de los sufragios válidos con 39.614 más que Fujimori, que registra el 49,89 %.

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El líder del partido Juntos por el Perú, que se presentó a las elecciones con la bandera política del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de que se anule la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas. Esto después de que las autoridades decidieran que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

"Ese voto de peruanos en el exterior, que vale idéntico a los peruanos en nuestro territorio, ha sido afectado por este cambio normativo", a solicitud presuntamente de la Cancillería, afirma Sánchez.

Ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior y esperar a que estas llegaran a Lima para ser escrutadas, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no han visto una irregularidad grave ni tampoco señal de fraude.

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Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026.

No obstante, Sánchez aseguró que hubo actas que viajaron en valijas diplomáticas sin la debida custodia, como las de Argentina, que fueron las últimas en llegar a Lima para su cómputo oficial, y que, según el candidato lo hicieron como carga aérea consolidada, en "bultos expuestos, sin el procedimiento de la valija diplomática".

"Esos hechos para nosotros han afectado gravemente la intangibilidad y la seguridad jurídica (de las elecciones), sobre todo cuando luego del proceso electoral las actas de Oceanía llegaron al día siguiente y Argentina llegó en el último día de cierre de plazo de ley", anotó.

Sánchez agregó que, hasta ahora, las autoridades electorales no han sabido explicar las razones de ese cambio para que las actas no fueran digitalizadas desde su lugar de origen.

"Nosotros creemos que han afectado la cadena de custodia, la seguridad del voto y del acta" y que es "inédito que vengan más de 160 cónsules del mundo en el Perú a traer el acta física" de la votación en segunda vuelta.

Con respecto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de rechazar las apelaciones presentadas por su partido contra cerca de 2.000 actas de votación, Sánchez dijo que aún no han sido notificados de la resolución y criticó que la justicia electoral esté regulada por el cobro económico de tasas, que no alcanzaron a pagar para este recurso.

Además, Sánchez confirmó que su partido y simpatizantes seguirán en una movilización permanente tras la marcha que se realizó el viernes en forma pacífica en el centro de Lima.

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El voto del exterior y un mapa que se repite

En una elección que se decide por un puñado de votos, los peruanos que sufragaron fuera del país jugaron un rol importante.

De acuerdo con los datos preliminares, Fujimori obtuvo 184.621 votos en el extranjero contra 106.697 de Sánchez: una brecha de casi 78.000 sufragios.

Esos 184.62 votos constituyen un 63,4% de los sufragios emitidos en el exterior, los cuales se convirtieron en un factor determinante para Fujimori.

La hija de Alberto Fujimori ganó en casi toda América, con amplitud en Estados Unidos, y se impuso con claridad en Chile, Argentina y España. En Japón, país donde reside una importante colectividad peruana, también el fujimorismo arrasó.

Puertas adentro, el mapa presenta una fractura que se repite: Fujimori dominó Lima con más del 60% y Sánchez se quedó con regiones andinas como Cajamarca, donde rozó el 67%.

Para el analista político Hernán Chaparro, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la foto es casi un calco de 2021, cuando Fujimori perdió ante Pedro Castillo.

"Donde ganó Castillo, gana Sánchez. Pero gana por menos. Y Fujimori, incluso donde pierde, pierde por menos. Por eso termina ganando por poco", explica a France 24.

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Con EFE y medios locales

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