Ecuador y Curazao empataron 0 a 0 este sábado 20 de junio en el estadio de Kansas City, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un resultado que deja a las dos selecciones todavía sin victorias en el torneo.

Con la igualdad, ambos equipos sumaron su primer punto después de perder en el debut: Ecuador había caído por la mínima ante Costa de Marfil y Curazao fue goleado 7 a 1 por Alemania.

El reparto de puntos los mantiene en el fondo de una zona que lidera el conjunto alemán con puntaje perfecto, escoltado por los marfileños, que tienen tres unidades.

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Curazao suma el primer punto de su historia

Para el conjunto caribeño, la igualdad tiene un valor que excede la tabla de posiciones del Grupo E: es el primer punto que consigue en una Copa del Mundo.

Con cerca de 156.000 habitantes, Curazao es la nación más pequeña en clasificar a un Mundial, una marca reconocida de manera oficial por los Récord Guinness.

El centrocampista de Curazao, Tahith Chong, durante una sesión de entrenamiento, el 13 de junio de 2026.

La selección, conocida como la Ola Azul, está dirigida por el neerlandés Dick Advocaat y se nutre en su mayoría de futbolistas nacidos en los Países Bajos con ascendencia en la isla, como Tahith Chong y los hermanos Bacuna.

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Ecuador, obligado a ganarle a Alemania

Para la Tri, el panorama es más complicado.

El equipo del argentino Sebastián Beccacece acumula dos partidos sin triunfos y llega comprometido a la última fecha, en la que enfrentará nada menos que a Alemania.

Curazao, por su parte, se medirá con Costa de Marfil en un duelo que puede definir el segundo puesto del grupo.

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