Un equipo iraní de alto nivel aterrizo este sábado 20 de junio en Suiza para mantener conversaciones con Estados Unidos, confirmaron los medios estatales iraníes y el Gobierno suizo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió para las mismas reuniones que, según Pakistán, comenzarán el domingo.

Según medios estatales, la delegación iraní está encabezada por el negociador principal, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, e integrada también por altos funcionarios de seguridad, del banco central y del sector petrolero.

Las negociaciones entre EE. UU. e Irán ganan impulso en Suiza

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que Irán presionará en Suiza para que se cumplan los compromisos, citando los incumplimientos anteriores de la otra parte en materia de acuerdos.

Mientras, en una entrevista con 'Fox News', Vance afirmó estar seguro de que el alto el fuego acordado en el pacto de 14 puntos entre Washington y Teherán se mantendría, y que no había visto ninguna prueba de que el estrecho estuviera cerrado.

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"Espero marcharme en los próximos días, pero ya saben que siempre es una delicada cuestión de coordinación y de protocolos diplomáticos", dijo Vance.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Añadió que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff habían estado en Suiza "durante unas horas, ocupándose de algunos de los aspectos técnicos".

"Según tengo entendido, tras hablar con Jared y Steve esta mañana, las cosas van bien", añadió el vicepresidente estadounidense.

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El estrecho de Ormuz, en el foco de la tensión

Aunque Estados Unidos e Irán habían acordado un alto el fuego de 60 días mientras se llevaban a cabo las negociaciones, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán declaró este sábado cerrado el estrecho de Ormuz, lo que parece aumentar la tensión antes de las conversaciones.

Ambas partes buscan avanzar en un acuerdo provisional negociado por Pakistán y firmado el miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, para poner fin a su guerra de casi cuatro meses.

La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los buques que no se acercaran a la vía marítima, un conducto vital para el suministro mundial de petróleo y gas, cuyo cierre Irán ha utilizado como moneda de cambio, citando lo que denominó "crímenes" israelíes en el Líbano y una violación por parte de Estados Unidos de los compromisos para establecer un alto el fuego.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos afirma que 55 buques mercantes transitaron por el estrecho el sábado, transportando grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales, y que las fuerzas estadounidenses garantizarían que el flujo de buques continuara.

Trump escribió el sábado en una publicación en redes sociales que no se cobrará peaje por el paso por el estrecho durante o después del alto el fuego de 60 días, a menos que Estados Unidos imponga uno si fracasan las conversaciones de paz.

El presidente dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos imponga un peaje en el estrecho de Ormuz "por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Medio Oriente" si no se llega a un acuerdo.

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Líbano, la piedra en el zapato de las conversaciones

Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, acusó a Estados Unidos de no implementar la primera cláusula de su acuerdo provisional de 14 puntos con Irán, que incluye un alto el fuego "en todos los frentes", incluido el Líbano.

Sostuvo que, mientras el acuerdo solo existiera sobre el papel, el flujo de energía de Medio Oriente seguiría paralizado.

La tregua en el Líbano parece frágil, ya que las fuerzas israelíes y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se siguen atacando mutuamente.

Una bandera israelí ondea en un edificio destruido en el sur del Líbano, vista desde el norte de Israel, el 4 de junio de 2026.

La Defensa Civil libanesa afirmó que 20 personas murieron en los ataques israelíes en Líbano el sábado, horas después de que entrara en vigor una tregua en el país.

Israel afirmó que respondía a los ataques de Hezbolá, mientras que el grupo respaldado por Irán declaró que no permitiría a Israel "libertad de movimiento" en el Líbano.

Israel, excluido de las negociaciones, afirma que no forma parte del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y que mantendrá sus fuerzas en el territorio libanés que ocupa.

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Un funcionario estadounidense había dicho que la tregua entraba en vigor a las 4 de la tarde (13:00 GMT) del viernes, y fuentes israelíes y de Hezbolá confirmaron el acuerdo a Reuters.

El canal de televisión israelí Canal 12 informó que el primer ministro y el ministro de Defensa israelíes habían ordenado al Ejército que no disparara en el Líbano, pero que no se retiraría de las zonas que había capturado.

"Toda la noche oímos explosiones. Nos ilusionamos un poco con las declaraciones sobre un alto el fuego, pero todo sigue igual", dijo Ofri Valfer, residente del norte de Israel.

El Ministerio de Salud del Líbano afirma que 4.057 personas han muerto en ataques israelíes desde el 2 de marzo, entre ellas personal médico, mujeres y niños, aunque no especifica cuántos de los fallecidos eran combatientes.

Las autoridades israelíes afirman que al menos 32 soldados y cuatro civiles han muerto en los combates con Hezbolá.

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Con Reuters

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