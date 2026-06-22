Lo esencial:
- Qatar informó que se produjo una reunión trilateral entre las delegaciones de Irán, Estados Unidos y los países mediadores (Qatar y Pakistán).
- El vicepresidente estadounidense J.D. Vance encabeza la delegación de Washington en Suiza y celebró un "encuentro histórico" para "cambiar la página" en Medio Oriente.
- Irán condicionó el futuro de las negociaciones y la reapertura del estrecho de Ormuz al fin de los ataques y la invasión terrestre de Israel contra Líbano.
- Sin embargo, Trump amenazó a Irán con reanudar sus bombardeos si "sus aliados en Líbano", en referencia a Hezbolá, siguen "causando problemas".
- Frente a estos dichos, el jefe negociador de Irán advirtió a los estadounidenses que "tengan cuidado" con sus declaraciones y la agencia estatal IRNA describió que las conversaciones entraron "en una fase difícil", si bien se mantienen.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias de Medio Oriente este domingo 21 de junio.
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