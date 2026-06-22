El primer ministro británico, Keir Starmer, en la cuerda floja. En los últimos días ha crecido la especulación sobre una posible dimisión, en medio de un panorama poco alentador y que parece poner todo en contra para el jefe de Gobierno de Reino Unido.

La Administración de Starmer enfrenta uno de los índices de popularidad más bajos de la historia política británica moderna, según Reuters, tras el declive de su Partido Laborista en los comicios locales de mayo.

A la par de las voces externas que avizoran su eventual salida, sus compañeros laboristas también incrementan los pedidos para que dé un paso al costado.

Estas son las claves para entender la actual crisis política en Reino Unido.

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¿Una renuncia en las próximas horas?

Citando a una serie de funcionarios y políticos laboristas, el medio 'The Observer' publicó un artículo en el que afirmaba que el primer ministro dimitiría este lunes 22 de junio para permitir "una salida ordenada" del poder.

El periódico británico sostiene que, tras una serie de "conversaciones en los últimos días con ministros del gabinete, asesores de Downing Street, líderes sindicales y donantes de partido", Starmer estaría evaluando su futuro con su esposa durante el fin de semana.

Para sustentar tales afirmaciones, el diario cita a un veterano laborista: "Se ha topado de lleno con la cruda realidad de que no cuenta con el apoyo necesario (…). La verdad es que todo el mundo sabe que esto ya no es viable. Hay cierta tristeza en todo ello, pero a veces la política es inevitable y, como dijo Boris Johnson, 'cuando la multitud se mueve, se mueve'".

’The Observer' añade la declaración de un ministro del gabinete de Starmer, quien afirmó en diálogo con sus periodistas que el primer ministro está afrontando "la situación con serenidad" y "simplemente quiere hacer lo correcto para el país", tras hablar con las "personas que le interesan".

El primer ministro británico, Keir Starmer, llega y es recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron (ninguno de los dos aparece en la imagen), durante la cumbre del G7 celebrada en el Hotel Royal Evian el 15 de junio de 2026, en Evian-les-Bains, Francia.

Múltiples medios de comunicación de la prensa internacional han replicado el reporte de este diario, y hasta la agencia de noticias Reuters sostiene que la salida del líder laborista está cerca, citando sus propias fuentes anónimas.

Dicho eso, la especulación también llegó por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder republicano sentenció este domingo 21 de junio en su red social que "Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido", sin especificar si tenía alguna información adicional o si solo estaba replicando los rumores.

En su publicación de Truth Social, Trump aseguró que el premier británico ha fallado "estrepitosamente" en dos temas clave, migración y energía, pero, de todos modos, le deseó "lo mejor".

Starmer evalúa "la realidad"

A pesar de que el jefe de Gobierno británico no ha hecho ninguna declaración respondiendo a los rumores, su secretario de Comercio, Peter Kyle, afirmó que el premier está "reflexionando sobre la realidad" a la que se enfrenta, en plena especulación.

Kyle, que habló este domingo con la cadena 'Sky News', añadió que no había hablado con Starmer desde el viernes, aunque no descartó su eventual dimisión. Sobre las conjeturas, el funcionario dijo que "lo único" que podía "afirmar con certeza es que el primer ministro está trabajando arduamente, como todos los días".

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"Al mismo tiempo, también está intentando crear un espacio donde pueda pensar y reflexionar sobre la realidad y los desafíos políticos, así como sobre las oportunidades que se nos presentan", puntualizó el jefe de la cartera de Comercio.

Estos comentarios materializan un cambio de tono por parte del Gobierno, ya que el viernes Starmer insistió en que se presentaría a unas eventuales elecciones internas, sin dejar margen para las posibilidades que se plantean hoy en día.

La presión laborista

De acuerdo a 'Sky News', la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, le pidió al líder del Partido Laborista que dimitiera en una conversación privada durante el fin de semana.

Esta postura, junto con la de otros ministros y decenas de legisladores, agudizó la sensación de que ahora se trata de cuándo ocurriría la dimisión, y no de si Starmer realmente tomaría la decisión.

El primer ministro británico, Keir Starmer, interviene durante el turno de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, en Londres (Reino Unido), el 10 de junio de 2026.

Cada vez son más los laboristas que coinciden en que el tiempo del jefe de Gobierno ha terminado, mientras crece un descontento que se ha forjado durante meses y el desespero del bloque oficialista por el declive de la popularidad de la actual Administración es latente.

El premier ha tenido problemas para cumplir con el crecimiento económico que prometió, reparar los servicios públicos deteriorados y reducir el costo de vida. Objetivos que se han visto obstaculizados por una serie de errores, incluida la decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein manchado por escándalos, como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

Burnham espera bajo la sombra de Reform UK

La derrota de Starmer sería la victoria de Andy Burnham. El hasta ahora alcalde de Gran Manchester, apodado como 'el rey del Norte', ganó esta semana un escaño en el Parlamento por la circunscripción de Makerfield, imponiéndose sobre el partido ultra Reform UK, que competía también por esa banca.

Al ser ya diputado, Burnham puede desafiar el liderazgo laborista de Starmer. Cauteloso con sus palabras, en su discurso de aceptación dejó claro que quiere liderar el movimiento laborista y el resto del país.

"Todo el mundo siente que el país no está donde debería estar. Esta noche podría, sólo podría, ser el punto de inflexión", sentenció.

Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester y recién elegido diputado por Makerfield, se dirige a los miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield, en el Bartons Group Stadium de Ashton-in-Makerfield, Gran Bretaña, el 19 de junio de 2026.

Con todo, no está claro si la llegada de Burnham sería por cesión o elección, en un momento en el que muchos laboristas ven al alcalde de Gran Manchester como el sucesor más probable de Starmer.

Si el actual jefe de Gobierno no le entrega el poder a este político de 56 años, Burnham pasaría a desafiar a través de una votación en el Parlamento. Necesitaría el apoyo de un mínimo de 81 diputados -el 20 % del grupo parlamentario-, aunque sus partidarios afirman que cuenta con el respaldo de más de 200.

Dicha cifra es vital, ya que representa la mitad del grupo laborista parlamentario e implica que Starmer ya no puede asegurarle al rey Carlos III que cuenta con el apoyo de la Cámara de los Comunes para gobernar.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

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