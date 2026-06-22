El domingo 21 de junio se suspendió la venta de combustible en las gasolineras de la anexionada Crimea, donde los ataques con drones ucranianos causaron por lo menos cuatro muertos. Una quinta persona perdió la vida mientras viajaba en un ferry entre la península y Rusia.

"Anoche, nuestros ataques de largo alcance se dirigieron contra la logística militar de los ocupantes, la industria petrolera y la defensa aérea", confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Se han visto afectadas instalaciones situadas a ambos lados del puente de Crimea: infraestructuras de logística marítima utilizadas para el transporte de petróleo en la región de Krasnodar, así como un depósito de petróleo en Kerch, temporalmente ocupado", detalló.

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El presidente ucraniano añadió que "se han atacado con éxito instalaciones logísticas militares, así como cuatro estaciones de radar pertenecientes a sistemas S-400 y dos sistemas Pantsir".

Según el jefe de la República de Crimea, Serguéi Aksyonov, el ataque con drones ucranianos mató a por lo menos cuatro personas y dejó otras 28 heridas en la península de Kerch.

Otra persona falleció durante un ataque con drones contra el transbordador Panagia, que realizaba una travesía entre el distrito de Temriuk y la península de Kerch, según las autoridades de la península de Krasnodar, situada en el sur de Rusia.

Corte de electricidad

En Crimea, anexionada por Rusia en 2014, el gobernador anunció el domingo por la mañana la suspensión del suministro de combustible en las gasolineras.

"El combustible se distribuirá únicamente a los servicios públicos que garantizan el funcionamiento esencial y la seguridad de la República de Crimea", anunció Serguéi Aksyonov a través de la red Telegram.

Por otra parte, según la empresa local de servicios públicos Krymenergo, parte de la península se ha quedado sin electricidad tras los ataques.

Una imagen de satélite muestra el fuego y el humo que se elevan desde unos depósitos de petróleo, tras lo que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, fue un ataque contra un depósito de petróleo en la ciudad de Kerch, en Crimea, el 21 de junio de 2026.

"Debido a los daños en la red eléctrica, se ha producido un corte parcial que afecta a los consumidores de los distritos energéticos del noroeste, del centro y de la costa sur", anunció la empresa, antes de precisar que "se están llevando a cabo trabajos urgentes de reparación y restablecimiento".

Crimea, situada al sur de Ucrania, es utilizada por Rusia para respaldar sus operaciones militares frente a las fuerzas ucranianas.

El Ejército de Ucrania ataca prácticamente cada semana refinerías, oleoductos y depósitos de petróleo en Rusia, en un esfuerzo por privar a Moscú de los ingresos procedentes de la venta de hidrocarburos, que sirven, entre otras cosas, para financiar su esfuerzo bélico contra Kiev desde 2022.

El último ataque de este tipo tuvo lugar el martes, cuando una gran refinería de Moscú resultó afectada en un amplio ataque con drones ucranianos contra la capital rusa.

La refinería rusa sufre las consecuencias

Estos ataques suelen provocar incendios impresionantes, pero su impacto en la producción rusa sigue siendo difícil de evaluar.

Según un informe reciente de Energy Intelligence, una empresa estadounidense de investigación del sector energético, aproximadamente un tercio de la capacidad de refinamiento de petróleo de Rusia ha quedado paralizada a causa de los ataques ucranianos.

Una gasolinera cerrada después de que las autoridades locales restringieran la venta de gasolina e introdujeran el racionamiento ante la escasez de suministro, que, según afirmaron, se debía a los ataques ucranianos contra las rutas logísticas, en el marco del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro, el 11 de junio de 2026.

Del lado de Ucrania, los ataques rusos en las regiones ucranianas de Poltava y Dnipropetrovsk han causado tres muertos.

"Una persona ha fallecido y nueve han resultado heridas" en bombardeos, ataques con drones y disparos de artillería contra tres distritos de la región de Dnipropetrovsk, escribió en Telegram el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganzha.

Su homólogo de Poltava, Vitali Dyakivnich, indicó que dos personas habían fallecido, una de ellas en el hospital, tras un ataque ocurrido el sábado por la noche, y señaló que otras 13 resultaron heridas.

Zelenski afirmó el domingo que "“solo esta semana, los rusos han lanzado alrededor de 2.200 drones de ataque, más de 1.800 bombas aéreas guiadas y 87 misiles de distintos tipos contra Ucrania".

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

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