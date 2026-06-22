España no tardó en encontrar el gol en su segundo partido del Mundial el domingo y goleó con comodidad a Arabia Saudita por 4-0 en el Grupo H, con Lamine Yamal abriendo la fiesta y Mikel Oyarzabal marcando en dos ocasiones.

El campeón de 2010 había firmado un frustrante empate ante la modesta Cabo Verde en su debut el lunes pasado, pero esta vez tardó poco en desarmar la defensa saudita: Yamal llegó al segundo palo para empujar un centro de Oyarzabal a los 10 minutos.

Oyarzabal, cuestionado por no haber tocado la pelota en los primeros 30 minutos del partido ante Cabo Verde, no solo asistió a Yamal, sino que sumó otros dos goles, a los 21 y a los 24 minutos.

La ventaja era tan amplia al descanso que tanto Yamal como Oyarzabal fueron reemplazados antes del inicio del segundo tiempo. Un gol en contra de Hassan Altambakti agravó el marcador para Arabia Saudita al comienzo del complemento.

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Mikel Oyarzabal anotó un doblete contra Arabia Saudita.

Un regalo de cumpleaños para el entrenador

Luis De la Fuente festejó sus 65 años a lo grande, y Yamal, que en los últimos dos meses solo había jugado como suplente ante Cabo Verde, le dio vida al equipo en su regreso al estadio de Atlanta.

Su primer toque fue recibido con una gran ovación: gambeteó a su marcador y tiró un centro venenoso que despejó Abdulelah Alamri, autor del gol de Arabia Saudita en el 1-1 ante Uruguay.

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El primer gol llegó con un pase tentador de Oyarzabal que cruzó toda el área, y ahí apareció Yamal en el segundo palo para anotar su primer gol en un Mundial.

Tras haberse esforzado en vano en el debut, el gol relajó a España, que empezó a abrir la defensa saudita a su antojo. El segundo tanto nació de un córner.

Mikel Oyarzabal anota el 3 a 0. Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dani Olmo devolvió la pelota al área, los saudíes no lograron despejar y Aymeric Laporte la bajó de cabeza para Oyarzabal, que la empujó al fondo del arco.

Tres minutos después, España volvió a marcar con una jugada de gran factura. Pedro Porro elevó un pase al área y la pelota no tocó el suelo hasta terminar en la red.

Un pase cruzado de Marc Cucurella encontró a Olmo, que cabeceó dentro del área chica para que Oyarzabal definiera de volea, una muestra de que, con los servicios adecuados, es el hombre gol de España.

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Williams vuelve de la lesión

España reemplazó a Yamal y Oyarzabal para el segundo tiempo, pero retomó donde había dejado: el arquero saudita tapó una volea de Cucurella tras un córner y la pelota rebotó en el defensor Hassan Altambakti y se metió en el arco.

Nico Williams y Mikel Merino sumaron minutos valiosos desde el banco en el complemento, mientras también buscan recuperar ritmo de competencia tras largas ausencias por lesión.

El campeón de Europa siguió generando situaciones, aunque era lógico que levantara el pie del acelerador en una jornada en la que hasta Vozinha, el arquero héroe de Cabo Verde de 40 años, la habría pasado mal frente a esta versión de España, que parece haber recuperado su mejor nivel.

De la Fuente había advertido que sus jugadores estaban "dolidos" por las críticas que recibieron tras el resultado del debut, y la respuesta fue contundente.

La victoria deja a España con cuatro puntos en la tabla, mientras que Arabia Saudita se queda con uno tras dos partidos para cada uno. Los otros equipos del grupo, Cabo Verde y Uruguay, se enfrentan más tarde el domingo en Miami.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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