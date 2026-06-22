Bélgica volvió a empatar en el Grupo G del Mundial: su duelo con Irán terminó sin goles este domingo en Los Ángeles.

El tercero del Mundial 2018 suma apenas dos puntos en dos presentaciones en Norteamérica y deberá ganarle a Nueva Zelanda en su último partido de grupo, el próximo viernes, para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final.

La frustración belga se agravó en el segundo tiempo, cuando el defensor Nathan Ngoy vio la roja por una falta como último hombre.

Durante un viaje tumultuoso al Mundial, marcado por las restricciones de viaje y la denegación de visados ​​por parte de Estados Unidos, Irán lamenta haber perdido una oportunidad de oro para vencer a una potencia europea que ocupa el décimo puesto en la clasificación mundial de la FIFA, jugando ante un público entusiasta y entregado en el área de Los Ángeles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mientras tanto, la selección belga, plagada de estrellas, aún no ha marcado en dos partidos del Mundial, y solo logró anotar gracias a un autogol en su empate inaugural contra Egipto .

Bélgica dominó la posesión en los primeros 60 minutos, pero Irán dispuso de varias ocasiones claras que fueron detenidas por el portero Thibaut Courtois, quien estuvo a la altura de la excelencia de Beiranvand.

Maxim De Cuyper vio cómo Beiranvand le negaba el gol en dos ocasiones durante la segunda parte, incluyendo una oportunidad de oro en el minuto 86.

Bélgica dominó la posesión desde el principio, pero no logró superar la sólida defensa de Irán. La selección iraní dispuso de las mejores ocasiones de gol en los primeros compases, incluyendo una magnífica jugada a balón parado que culminó en gol de Taremi, aunque el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

El destacado extremo belga Jérémy Doku se perdió el partido por enfermedad.

Noticia en desarrollo…

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más