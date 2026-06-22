Colombia terminó la jornada del balotaje presidencial de este domingo 21 de junio con la celebración del ultraderechista Abelardo de la Espriella; el anuncio de Iván Cepeda, su rival, de que reconoce los datos del preconteo, pero que este "no es vinculante", y que se debe esperar al escrutinio final; y los cuestionamientos del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien apuntó a "irregularidades".

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, autoridad electoral de Colombia, con casi el 100% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se impuso al izquierdista Iván Cepeda por poco más de 250.000 votos, menos de un punto de diferencia.

Según el propio Cepeda, se trata de la diferencia más estrecha de cualquier segunda vuelta en la historia electoral colombiana.

El senador del Pacto Histórico, el partido de Petro, dijo reconocer los datos que arroja el preconteo, pero afirmó que se debe esperar a los resultados del escrutinio. Recordó que el conteo preliminar que se divulgó tras la votación "no es vinculante" -algo que la propia Registraduría sostiene- y anunció que los equipos jurídicos y de vigilancia electoral de su campaña ya iniciaron la impugnación de 33.000 mesas de votación en todo el país.

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Gustavo Petro reforzó esa postura: sostuvo que, con una diferencia tan pequeña, ningún candidato puede ser proclamado y que el escrutinio debe determinar quién es el presidente.

"Más de 33.000 mesas están ya impugnadas. Deben impugnarse las de EE. UU. y deben impugnarse las que resulten afectadas por el cambio de dirección de IP de servidores al servicio computacional del preconteo y escrutinio", sostuvo el mandatario en X.

La Registraduría, por su parte, defendió la solidez del conteo y recordó que cada bando tiene una plataforma para verificar las actas junto a jueces y notarios.

De la Espriella, en tanto, celebró su victoria desde Barranquilla, en el Caribe colombiano, y se presentó como presidente electo. Agradeció a los casi 13 millones de colombianos que, según él, prefirieron la "patria milagro a la patria miseria", y sostuvo que su campaña logró derrotar al "régimen".

“Empieza la hora suprema de servicio a la patria”, afirmó desde el monumento Ventana al Mundo, en la ciudad costera.

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¿Por qué el preconteo no es "vinculante"?

Lo que plantean Cepeda y Petro es, en rigor, parte del funcionamiento del sistema colombiano. Lo explica Ángel Tuirán Sarmiento, docente de la Universidad del Norte: el preconteo es el reporte que se hace mesa por mesa con las actas digitalizadas, mientras que el resultado oficial llega con el escrutinio, donde se cuenta voto a voto.

"No hay obligatoriedad de aceptar el preconteo, sino el escrutinio", resume en diálogo con France 24.

En este proceso, jueces de la República integran las comisiones escrutadoras (junto a notarios y registradores), mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúa como máxima autoridad del escrutinio.

Orlando Higuera Torres, politólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, coincide con Turián: "El escrutinio que viene, garantizado por jueces y notarios, dará el resultado definitivo".

En resumen, los resultados que se conocen la noche de la elección corresponden al preconteo, un mecanismo informativo que permite tener una fotografía rápida de la tendencia electoral.

El escrutinio, en cambio, es el procedimiento oficial mediante el cual las autoridades electorales revisan y verifican una por una las actas de votación. Durante esta etapa pueden corregirse errores, resolverse reclamaciones (impugnaciones) y contabilizarse votos que no fueron incorporados correctamente en el preconteo.

Por esa razón, aunque los resultados preliminares suelen marcar la tendencia general, el resultado definitivo de la elección en Colombia solo queda establecido una vez finalizado el escrutinio.

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¿Puede cambiar el resultado?

Los dos analistas coinciden en que, históricamente, la distancia entre el preconteo y el escrutinio es mínima.

"Habrá algunas reclamaciones, posiblemente algunas inconsistencias, pero históricamente la diferencia entre el preconteo y el escrutinio no alcanza para cambiar el resultado", afirma Higuera a France 24.

Funcionarios electorales preparan las urnas antes de la apertura de los centros de votación para la segunda vuelta presidencial en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

En la primera vuelta, la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio superó el 99,9%. El punto es que esta vez el margen entre los dos candidatos es mínimo y, aunque un vuelco es poco probable, lo que en otra elección sería apenas un trámite, ahora decide quién gobierna

Tuirán anticipó este escenario a France 24 antes de que se conocieran los datos del preconteo.

"El escrutinio de la próxima semana va a ser decisivo y habrá una gran presión sobre los jueces", dijo en vísperas de la elección.

Para él, antes de pensar en la posesión del 7 de agosto, lo inmediato es ese conteo: "Eso es lo que va a marcar la ruta".

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Petro, la calle y el riesgo de orden público

La reacción de Petro tampoco sorprendió a los analistas.

María Lucía Jaimes, máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, advirtió que el presidente "ha mantenido injerencia política durante toda la campaña" y que no esperaba que la jornada de este domingo fuera la excepción.

Su lectura del riesgo no es institucional. La ubica en la calle: "Es posible que la gente salga a las calles a reclamar los resultados, de un lado o del otro", comenta a France 24. Aclara, eso sí, que Petro "ya va de salida" y conserva menos capacidad de arrastre.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entrevistado por la AFP en la Casa de Nariño, en Bogotá, el 4 de junio de 2026

Tuirán agrega que la polarización puede agudizarse con un presidente saliente que defiende su obra y a su candidato.

Aun con la impugnación sobre la mesa, los analistas consultados confían en que el marco institucional resista.

Higuera recuerda que Colombia lleva 70 años con instituciones democráticas fuertes. Y hay un dato que, para él y para Tuirán, sostiene cualquier resultado: la participación. Votaron más de 26 millones de personas, un 63% del padrón, por encima de la primera vuelta.

"Eso legitima el resultado, sea cual sea", define Tuirán.

La Registraduría fue en la misma dirección y pidió calma, al señalar que no hay motivo para el temor y que cada campaña puede verificar las actas.

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Lo que viene

Por ahora, Colombia queda a la espera de la confirmación del resultado del balotaje.

El preconteo ubica a De la Espriella al frente de la elección, pero el resultado oficial lo dará el escrutinio, y Cepeda ya avisó que va a pelear mesa por mesa.

Petro pidió tranquilidad y habló de un país partido por la mitad, una imagen que el resultado confirma: apenas 250.000 votos de diferencia sobre casi 26 millones.

Tuirán lo resume en una condición: si el escrutinio se acepta, el 7 de agosto se asume con tranquilidad. Hasta entonces, el país sigue en vilo.

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