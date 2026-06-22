Lo esencial:
- El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, afirma que Irán accedió a permitir el retorno de inspectores nucleares a su país y que las conversaciones en materia atómica podrían iniciar esta semana.
- Vance agregó que se han logrado "muy buenos avances" con respecto a Líbano.
- El presidente libanés, Joseph Aoun, conversó telefónicamente con Vance sobre los esfuerzos para mantener el alto el fuego y frenar la escalada militar de Israel.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 22 de junio:
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