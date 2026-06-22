Alemania se impuso 2 a 1 a Costa de Marfil en Toronto y aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann regresa a la fase de eliminación directa por primera vez desde que se consagró campeón en 2014.

Este duelo entre los dos primeros del Grupo E cumplió con todas las expectativas.

Costa de Marfil golpeó primero a los 30 minutos con un tanto de su capitán, Franck Kessié, que definió de cerca para superar a Manuel Neuer y poner en ventaja al conjunto africano.

Antes, los alemanes habían celebrado un gol que el árbitro anuló por una falta sobre el arquero marfileño Yahia Fofana, y más tarde le invalidaron otro a Kai Havertz, también por infracción.

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Franck Kessie, de Costa de Marfil, celebra el gol que abrió el marcador.

Pese a ir en desventaja durante gran parte del partido, la selección alemana nunca se rindió ante la determinación del conjunto africano. La reacción llegó desde el banco: Deniz Undav ingresó en el complemento, firmó el empate con una volea y selló la remontada con el gol del triunfo a los 94 minutos.

En la jornada, además, Neuer alcanzó los 21 partidos en Copas del Mundo, una cifra que ningún arquero superó en la historia del torneo.

Alemania, en la que Nico Schlotterbeck fue sustituido por lesión al descanso, suma seis puntos.

Por su parte, Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el Grupo E.

Con AFP y Reuters

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