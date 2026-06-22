El partido estelar de este sábado 20 de junio enfrentó a Alemania contra Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto.
El ganador, Alemania, se disputará el pase directo a los dieciseisavos de final del Mundial. Tras su contundente victoria inicial contra Curazao (7-1), la selección alemana se enfrentó a un rival mucho más duro. Los Elefantes también ganaron su primer partido del Grupo E contra Ecuador (1-0).
Alemania mantuvo su alineación sin cambios, con Kai Havertz nuevamente en la delantera, mientras que Amad Diallo se une al ataque de Costa de Marfil.
Alineaciones iniciales
Alemania (4-2-3-1): Manuel Neuer – Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown – Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha – Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane – Kai Havertz.
Costa de Marfil (4-4-2): Yahia Fofana – Ghislain Konan, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou – Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Yan Diomande, Amad Diallo – Ange-Yoan Bonny, Christ Inao Oulai.
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