La cadena qatarí 'Al Jazeera' informó el sábado 20 de junio que un ataque israelí había causado la muerte de uno de sus periodistas en la Franja de Gaza, la última de las varias personas que trabajan para la cadena fallecidas en el territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.

"Ahmed Wishah, camarógrafo de Al Jazeera, ha fallecido en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo una vivienda en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza", informó el medio de comunicación en su página web.

Un corresponsal del canal señaló que el ataque fue llevado a cabo por un dron en el campo de refugiados y que también dejó varios heridos.

’Al Jazeera' también informó que el hermano de Wishah y compañero periodista, Mohammed, había fallecido en abril "a causa de un bombardeo israelí mientras circulaba en su vehículo".

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Leer tambiénFuerzas israelíes matan al periodista Mohammed Wishah, corresponsal de 'Al Jazeera' en Gaza

El Ejército israelí afirmó en un comunicado emitido a última hora del sábado que Ahmed Wishah había muerto en un "ataque preciso" junto con otros dos militantes de Hamás y que había actuado como "francotirador" en Hamás.

"Además de su trabajo como fotoperiodista de Al Jazeera en los últimos años, Wishah era miembro del ala militar de Hamás", sentenciaron las fuerzas israelíes sin ofrecer ningún tipo de prueba para respaldar su acusación, como ha ocurrido en muchos otros casos de asesinatos de comunicadores en la Franja.

Los palestinos lloran la muerte del cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah, que falleció en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en el Hospital Al-Aqsa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el domingo 21 de junio de 2026.

Cientos de periodistas víctimas del fuego israelí

Cuando Mohammed Wishah fue asesinado en abril, la organización de defensa de los derechos de los medios de comunicación Reporteros sin Fronteras (RSF) afirmó que las fuerzas israelíes habían matado a más de 220 periodistas desde que estalló la guerra en Gaza. Al menos 70 de ellos fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones profesionales.

La brutal invasión israelí en Gaza comenzó tras el mortífero ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Aunque el Ejército israelí ha afirmado en repetidas ocasiones que nunca ataca deliberadamente a periodistas, desde octubre de 2023, ha afirmado sin pruebas haber matado a varias personas que, según su versión, eran supuestos "terroristas" militantes palestinos que actuaban bajo la apariencia de profesionales de los medios de comunicación.

Este artículo fue adaptado de su versión en inglés

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