Lo esencial:
- Según el preconteo oficial, con el 99,6% contabilizado, el ultraderechista Abelardo de la Espriella va primero con 49,6% de apoyo frente al 48,6% del izquierdista Iván Cepeda.
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Tras divulgarse el preconteo, el presidente Gustavo Petro denunció "muchas irregularidades" en la votación.
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Cepeda respondió que esperará el escrutinio oficial y anunció que impugnarán los resultados de 33.000 mesas electorales.
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Ante las reservas mostradas por su rival. De la Espriella le dijo a él y al actual mandatario: “Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social".
- En la primera vuelta, que contó con una participación del 57,88%, De la Espriella (Defensores de la Patria) obtuvo 10,3 millones de votos (43,78%), relegando a Cepeda (Pacto Histórico), que sumó 9,7 millones (40,98).
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, los acontecimientos más relevantes de una jornada electoral histórica en Colombia, este domingo 21 de junio:
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