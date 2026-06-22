La selección de Francia afronta este 22 de junio ante Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026, en busca del pase a los dieciseisavos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció.

Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), el estadio de los Eagles de la NFL.

En su estreno frente a Senegal el pasado 16 de junio, Francia ganó por 3-1 gracias a un sólido segundo tiempo, pero dejó muchas dudas en una floja primera mitad en la que solo realizó un disparo a puerta, su peor registro en un Mundial desde 1966.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Didier Deschamps se vio obligado a reordenar el ataque francés en la segunda mitad, desplazando a Ousmane Dembélé al costado derecho, situando a Michael Olise como mediapunta y dando entrada a Bradley Barcola en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué.

Leer tambiénMundial 2026: así fue la contundente victoria de Francia ante Senegal en su estreno mundialista

Preparado para repetir la fórmula

Ante Irak, número 60 del ranking FIFA, es probable que Deschamps opte por repetir la fórmula que le funcionó ante Senegal, incluso con Barcola de salida, para dar a sus hombres el rodaje que necesitan para alimentar sus aspiraciones de conquistar la tercera estrella.

Con este reajuste, Deschamps también tiene el reto de recuperar para la causa a Dembélé, el Balón de Oro, que fue el jugador peor valorado por los lectores de 'L’Équipe' entre los internacionales franceses tras el partido frente a Senegal.

Más allá de ganar rodaje, Francia tendrá como principal objetivo sellar su clasificación para la fase de eliminatorias, algo que conseguirá si suma los tres puntos, aunque la primera posición del grupo no se decidirá hasta la última jornada, en su duelo frente a la Noruega de Erling Haaland.

Bradley Barcola (12) de Francia marca el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo I frente a Senegal. East Rutherford, Nueva Jersey, 16 de junio de 2026.

Kylian Mbappé hizo historia con su doblete al quedar como máximo goleador de Francia en los Mundiales, aunque su protagonismo quedó eclipsado por el 'hat-trick' de Lionel Messi, que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la competición, y aún más con los otros dos anotados ante Austria.

Mbappé (14 goles) o Messi (18) apuntan a cerrar su paso por el torneo como máximos goleadores de la historia mundialista y la oportunidad que se le presenta al '9′ del Real Madrid ante Irak parece inmejorable para sumar.

Leer tambiénImpulso y clasificación, la apuesta de Mbappé en su juego cien con Francia

Con la frente en alto

Irak lo tiene muy complicado para superar la fase de grupos en su regreso al Mundial tras 40 años de ausencia, pero a los 'Leones de Mesopotamia' les queda dejar una buena imagen frente a selecciones de primer nivel como Francia o Senegal.

Así fue contra Noruega, pese a encajar un 4-1. Aymen Hussein hizo el segundo gol mundialista de la historia de Irak, pero sobre todo los iraquíes mostraron un despliegue físico y de voluntad que pueden sorprender a cualquiera.

Esa goleada que lideró Haaland, no parece motivo suficiente para que el australiano Graham Arnold modifique de manera significativa el once iraquí, que ya se habrá sacudido los nervios de su debut.

La dupla ofensiva formada por Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi es una auténtica amenaza que demostró su peligrosidad en la repesca ante Bolivia, donde Irak certificó su clasificación para el Mundial de 2026 con la última plaza disponible.

Leer tambiénInforme desde Waltham: Francia se prepara para el partido con Irak

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más