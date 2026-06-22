Leo Messi aprovechó la ocasión y con dos goles dio a Argentina la victoria sobre Austria este lunes 22 de junio. Con este triunfo lleva a la albiceleste a una virtual clasificación a los dieciseisavos de final, que puede confirmarse esta misma jornada, y anota un nuevo récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

El primer gol lo hizo tras fallar un penalti al inicio del encuentro, por lo que dio un giro a lo que parecía ser un mal comienzo.

Lionel Messi se convirtió en el único jugador con el récord de goles en la Copa del Mundo durante el partido contra Austria.

El gol que puso el 1-0 en el marcador llegó en el minuto 38, dos días antes de su cumpleaños 39 y en medio de la preocupación por la salud de su padre.

Messi anotó el segundo casi al cierre del encuentro, en el minuto 95, aumentando la euforia de una grada entregada.

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Este es el sexto partido consecutivo del Mundial de fútbol en el que Messi anota.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

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La agencia de noticias EFE destaca que el argentino comenzó este Mundial con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y añadió estos dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, 20 años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Herzegovina, en la Copa de Alemania.

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40 años del gol de "la mano de Dios"

Aficionados, jugadores y cuerpo técnico de la selección de Argentina mantuvieron a Diego Maradona presente en sus corazones este lunes, mientras los vigentes campeones del mundo se preparaban para su segundo partido del Grupo J del Mundial en Dallas, con la presencia del difunto ícono más vívida que nunca.

Y es que este 22 de junio se cumplieron 40 años de la memorable actuación de Maradona en la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, capital del país al que volvió el Mundial este año.

El 22 de junio de 1986, marcó el que ha sido calificado como el gol de la "mano de Dios" o “el gol del siglo", regateando a medio equipo inglés. El aniversario se conmemora en Argentina como el Día del fallecido futbolista.

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo J – Argentina vs. Austria – Aficionados se reúnen en Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina – 22 de junio de 2026. Aficionados argentinos con máscaras de Lionel Messi y Diego Maradona reaccionan en Buenos Aires durante el partido.

Más de cinco años después de su muerte, Maradona sigue siendo una figura omnipresente entre los aficionados del país latinoamericano, el único rival real de la inmensa popularidad de Lionel Messi.

La semana pasada, mientras los aficionados se reunían en Kansas City para una fiesta, ciudad que ha servido como base de la selección argentina para el torneo, enormes banderas con referencias a Maradona ondeaban entre la multitud.

Una pancarta lo situaba junto a Messi y llevaba una sola palabra: "simbiosis".

La devoción acompañó al equipo hasta Texas, donde el domingo, en la víspera del encuentro Argentina vs. Austria, los aficionados corearon "Maradona es más grande que Pelé", en un claro desafío a sus rivales brasileños.

En una rueda de prensa previa al partido, el entrenador Lionel Scaloni recordó aquel momento de 1986. "Creo que estaba en casa, en casa de mi abuela, porque todos vivíamos allí. No sé cuántos éramos, no teníamos casa propia. Era una televisión muy pequeña", rememoró Scaloni, que tenía ocho años por aquel entonces.

"Emocionante. No sabía que mañana era el aniversario de ese gran gol, así que disfrutémoslo. Lo veremos por todas partes mañana. Nosotros también lloraremos un poco", agregó.

Austria también ocupa un lugar especial en la historia de Maradona. Marcó su único triplete internacional contra ellos en una victoria por 5-1 en 1980. Los equipos volvieron a enfrentarse en 1990, en ambas ocasiones con Argentina como campeona del mundo vigente.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras un infarto mientras se recuperaba de una cirugía cerebral para extirpar un coágulo de sangre.

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Con Reuters, AP y EFE

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