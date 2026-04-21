Errores y contradicciones a raudales. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha dejado de verter falsedades en los últimos días sobre la situación en Oriente Medio y el curso de las negociaciones directas con Irán, que se supone que se reanudarán el miércoles 22 de abril.

J. D. Vance lo ha sufrido en sus carnes en varias ocasiones. El vicepresidente ya estaba de camino a Pakistán para reunirse allí con la delegación iraní el lunes 20 de abril, según las afirmaciones de Donald Trump esa misma mañana. Apenas una hora después, el coche del vicepresidente, con J. D. Vance en su interior, llegaba a la Casa Blanca.

¿Dónde está J. D. Vance?

Sin embargo, el día anterior, el presidente estadounidense había afirmado al canal de noticias en continuo 'MS Now' que J. D. Vance no viajaría a Islamabad por razones de seguridad. Poco después, ese mismo día, dos responsables estadounidenses habían sostenido lo contrario en el mismo canal.

Al final, todo indica que fue Donald Trump quien se equivocó. El vicepresidente dirigirá efectivamente el equipo de negociadores encargado de encontrar una salida a la guerra en Oriente Medio con Irán, según indican funcionarios de la Casa Blanca citados por el 'Washington Post'.

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El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el sábado 11 de abril de 2026 en Islamabad, para conversar sobre Irán.

Pero aún hay que ver si las negociaciones llegan a celebrarse. Una vez más, el estado de ánimo de Trump parece muy cambiante. A finales de la semana pasada, el presidente estadounidense se mostraba muy optimista, asegurando en su red social, Truth, que "las negociaciones iban a ser rápidas porque ya se había llegado a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos".

El sábado, el presidente ya se mostraba un poco menos optimista, instando a Irán a aceptar "lo antes posible el acuerdo justo y razonable propuesto, de lo contrario Estados Unidos destruiría todos los puentes y las centrales eléctricas de Irán. ¡Se acabó el señor Amable!".

El domingo, volvió el Donald Trump optimista, que aseguró en ’Fox News' que se firmaría un acuerdo "el domingo por la noche". Pero no fue tan rápido.

Un nuevo giro de los acontecimientos se reportó el lunes: a partir de ahora, Donald Trump ya no tiene ninguna prisa por que se firme un acuerdo, informó el 'Wall Street Journal'.

¿Es difícil orientarse? También lo es para los iraníes. "El presidente estadounidense hizo siete afirmaciones en una hora. Todas eran falsas", subrayó el sábado en X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe de Teherán en el marco de las conversaciones con Estados Unidos.

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¿Cada vez más falsedades?

Ghalibaf no detalló cuáles eran esas siete mentiras. Pero solo el jueves y el viernes pasados, Donald Trump afirmó sucesivamente que Teherán había aceptado reabrir el estrecho de Ormuz "para siempre", dejar de apoyar a los movimientos armados proiraníes en Oriente Medio y entregar a los estadounidenses sus reservas de uranio enriquecido.

Irán no tardó en recordar que el uranio enriquecido era "sagrado". Además, el régimen de Teherán subrayó el sábado que el estrecho de Ormuz seguía cerrado a todos los buques que no hubieran recibido luz verde para atravesarlo.

"Es una locura pensar hoy que vas a creer más al ayatolá que al presidente de Estados Unidos", ironizó el famoso presentador de televisión y comediante Jimmy Kimmel, feroz detractor de Donald Trump.

No es el único que destaca la cantidad de contradicciones y falsedades pronunciadas en tan poco tiempo por el inquilino de la Casa Blanca. "Se ha producido un aumento en el número de comentarios erróneos del presidente desde hace una semana", señala la 'CNN'. "Trump se contradice cada vez más a sí mismo", añade el 'Washington Post'.

¿Está Donald Trump más "errado" que nunca? No necesariamente, pero "dado que hay más en juego de lo habitual, los observadores esperan que el presidente estadounidense se tome el tema más en serio y, por lo tanto, preste más atención a todo lo que pueda decir", afirma René Lindstaedt, especialista en política estadounidense de la Universidad de Birmingham.

"De hecho, es la misma dinámica desde 2017, cuando las exageraciones de Donald Trump sobre la multitud que acudió a su toma de posesión dieron origen a esta idea de 'realidad alternativa", confirma Scott Lucas, especialista en política internacional y diplomacia estadounidense en el University College de Dublín.

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Ante los deslices de Trump, Irán se presenta como un negociador serio

Según Scott Lucas, sin embargo, hay una diferencia importante en la rutina habitual de declaraciones discutibles de Donald Trump: "Esta vez no es como con la política interior estadounidense, la gente se interesa por los hechos y su realidad".

El error del presidente sobre la presencia o no de J. D. Vance en Pakistán difícilmente puede pasar desapercibido o ser ocultado por medios pro-Trump como 'Fox News', "porque todo el mundo observa de cerca lo que ocurre y cada declaración tiene consecuencias inmediatas y concretas", afirma Andrew Gawthorpe, especialista en política exterior estadounidense de la Universidad de Leiden.

Las negociaciones en Pakistán se tomarán más o menos en serio en función de la presencia o no de J. D. Vance, subraya así la 'CNN'.

Entonces, ¿por qué empeñarse en decir una cosa y luego lo contrario? Es difícil saber qué pasa por la cabeza de Donald Trump y es posible que el presidente piense que "esa imprevisibilidad le proporciona una ventaja en las negociaciones con Irán", estima René Lindstaedt.

Se trata de la famosa estrategia "del loco", tan apreciada por el expresidente estadounidense Richard Nixon, quien la utilizó en la década de 1970 para hacer creer a sus adversarios que era capaz de cualquier cosa con tal de que negociaran según sus condiciones.

Pero los expertos entrevistados por France 24 consideran que los desvaríos de Donald Trump probablemente tengan una explicación más sencilla. La guerra en Oriente Medio no está saliendo conforme a lo previsto, y la prioridad para Donald Trump "es poder presumir de éxito de una forma u otra ante las cámaras", opina Jack Clayton, especialista en política exterior estadounidense y profesor asociado de la Universidad de Cambridge.

También es una señal de "la frustración de Donald Trump ante una situación que se le escapa de las manos", afirma Andrew Gawthorpe. No hay nada como inventarse su propia realidad para tenerla bajo control.

"La Administración estadounidense se equivocó al pensar que podría doblegar rápidamente a Irán y ahora se encuentra en una situación, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, de la que Washington no sabe cómo salir. Por eso Donald Trump dice de todo y lo contrario, porque al final no hay ninguna opción buena para él", opina Scott Lucas.

Sobre todo, ¿por qué no empeñarse en equivocarse o mentir? "Estos errores y mentiras no tienen, por el momento, consecuencias para él. No es como si los republicanos se lo reprocharan", afirma René Lindstaedt. Políticamente, estas libertades con la verdad son menos graves para él que dejar que se instale la impresión de que Estados Unidos se está empantanando en una de esas guerras sin fin que Donald Trump denunció a lo largo de su campaña.

Sin embargo, esta escalada de imprecisiones y errores tiene consecuencias reales sobre el conflicto. En primer lugar, permite a Irán presentarse como el negociador serio. Teherán "puede decirle a la comunidad internacional que no se puede contar con los estadounidenses, que no dicen la verdad. Es una ventaja para ellos", afirma Scott Lucas.

Esta imprevisibilidad "hace que a los negociadores estadounidenses les resulte increíblemente difícil fijarse objetivos claros", señala Jack Clayton. De hecho, resulta complicado elaborar una estrategia si, de la noche a la mañana, Donald Trump puede dar un giro de 180 grados.

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Este artículo fue adaptado de versión original en francés.

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