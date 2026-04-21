Lo esencial:

La Cancillería iraní declaró que no planea sostener conversaciones con Estados Unidos, lo que pone seriamente en duda la extensión del frágil alto el fuego entre las dos partes que vence esta semana.

Posteriormente, fuentes de Pakistán, país que media entre las partes, declararon que Teherán está dispuesto a nuevas conversaciones.

Israel sigue lanzando ataques en Líbano que, según asegura, están dirigidos a Hezbolá, pese a la tregua de diez días pautada desde el pasado 16 de abril.

Líbano nombra al exembajador en EE. UU., Simon Karam, para liderar conversaciones con Israel.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 20 de abril en Medio Oriente, que atraviesa por dos treguas frágiles: en Irán y Líbano.

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