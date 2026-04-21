Keir Starmer contra las cuerdas tras haber nombrado a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

"La recomendación en el caso de Peter Mandelson podría y debería haber sido compartida conmigo antes de que asumiera su cargo"

Ante el Parlamento británico, el primer ministro aseguró que no habría nombrado a Mandelson si hubiera conocido la recomendación del organismo gubernamental oficial del Reino Unido encargado de realizar verificaciones de antecedentes de seguridad nacional (UKSV por sus siglas en inglés).

“Permítanme ser muy claro: la recomendación en el caso de Peter Mandelson podría y debería haber sido compartida conmigo antes de que asumiera su cargo. Y permítanme hacer una segunda observación. Si hubiera sabido antes de que asumiera su cargo que la recomendación de la UKSV era denegar la autorización de seguridad, no habría procedido con el nombramiento”, sostuvo el premier.

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En este sentido, Starmer remarcó que es inaceptable que no se le informara que Mandelson no había superado la entrevista de investigación de seguridad.

“Acepto que la información personal sensible proporcionada por una persona sometida a investigación debe protegerse para evitar su divulgación. Si no fuera así, la integridad de todo el proceso se vería comprometida. Lo que no acepto es que no se le pueda informar al primer ministro responsable del nombramiento sobre la recomendación de la UKSV”, subrayó Starmer.

“De hecho, dada la gravedad de estos asuntos y la importancia del nombramiento, simplemente no acepto que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores no me hayan podido informar de las recomendaciones de la UKSV, al tiempo que se mantiene la confidencialidad necesaria que requiere la investigación de seguridad”, puntualizó.

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Starmer ordena revisión sobre la verificación de antecedentes para funcionarios

En medio de la controversia que para algunos expertos puede hacer tambalear su continuidad en el cargo, el primer ministro británico también subrayó que solicitó al organismo que supervisa los estándares de seguridad del Gobierno que examine las preocupaciones de seguridad surgidas durante el tiempo de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

"Puedo informar a la Cámara que he actualizado los términos de referencia para la revisión de la verificación de antecedentes de seguridad, a fin de garantizar que abarque los procedimientos mediante los cuales se toman todas las decisiones relacionadas con la verificación de antecedentes de seguridad nacional», declaró.

"Por otra parte, he solicitado al grupo de seguridad del gobierno en la Oficina del Gabinete que examine cualquier inquietud de seguridad planteada durante el mandato de Peter Mandelson", añadió el primer ministro.

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¿Negligencia o fallla de comunicación?

El primer ministro británico lleva varios meses bajo presión debido a su decisión de nombrar a Peter Mandelson embajador en Washington, para luego destituirlo en septiembre de 2025. Starmer acusa a Mandelson de haber mentido repetidamente sobre el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Pero la polémica en torno a su designación para el cargo se reavivó el pasado jueves 16 de abril cuando el diario local ‘The Guardian’ reveló que el Ministerio de Asuntos Exteriores había otorgado a Peter Mandelson la autorización de seguridad en enero de 2025 para ocupar ese alto cargo diplomático, a pesar de la evaluación negativa del departamento responsable de su verificación de antecedentes.

Keir Starmer insiste en que no fue informado de esa evaluación negativa hasta el pasado martes 14 de abril, meses después de la polémica y de haberlo destituido, lo que generó de inmediato acusaciones de que estaría mintiendo.

Y es que el pasado febrero, Starmer declaró ante el Parlamento que se habían seguido todos los procedimientos necesarios en la revisión del caso de Peter Mandelson.

El primer ministro también señaló que sus ministros y Downing Street habían sido mantenidos al margen y criticó a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores por autorizar la designación a pesar de sus objeciones.

Apenas unas horas después de las revelaciones de ‘The Guardian’ Keir Starmer destituyó al máximo responsable del servicio diplomático, Olly Robbins.

Robbins tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos el martes 21 de abril, cuando comparezca ante una comisión parlamentaria.

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Con Reuters, AFP y medios locales

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