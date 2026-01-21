El comunicador Santiago Matías denunció públicamente que el Himno Nacional Dominicano estaría siendo monetizado en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, una situación que ha generado preocupación y debate en la opinión pública.

De acuerdo con Matías, la presunta monetización implicaría que una pieza patria, perteneciente al dominio público y a la nación dominicana, estaría generando beneficios económicos a particulares, lo que podría constituir una falta grave tanto legal como ética dentro del ecosistema digital.

Al analizar estas declaraciones en SPK Espectáculo, el comunicador Juan Esteban fue enfático al condenar la acción y sostuvo que la persona que se esté apropiando de los derechos comerciales del Himno Nacional “debe ser apresada”.

“Eso es robar, debe ser apresado”, afirmó, subrayando la gravedad del hecho.

Juan Esteban y la co-conductora, Loandry Álvarez, coincidieron en su postura mientras leían al aire un comunicado oficial del Ministerio de Cultura, en el que la institución condena la presunta monetización del Himno Nacional y asegura que ya se están tomando cartas en el asunto para investigar y frenar cualquier uso indebido.

SPK Espectáculo se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por Acento TV, a través de los canales 38, de Claro TV, y 39 de Altice.

