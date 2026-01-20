Cultura inicia gestiones ante reclamos por supuestos derechos de autor del Himno Nacional

El Ministerio de Cultura informó que inició las gestiones correspondientes ante una plataforma digital, luego de que se registraran reclamaciones y restricciones de contenido relacionadas con el uso del Himno Nacional Dominicano, por supuesto “registro” de derechos de autor del mismo.

A través de un comunicado publicado en su Instagram, la institución explicó que estas acciones tienen como objetivo aclarar la situación y corregir cualquier aplicación indebida de mecanismos de copyright sobre el Himno Nacional.

Enfatizó, además, que el himno es un símbolo patrio y no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones comerciales.

“El Himno Nacional de la República Dominicana es un símbolo patrio y no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright comercial”, señala.

La intervención de las autoridades se produce tras una denuncia realizada por la organización Antigua Orden Dominicana, la cual reportó restricciones sobre la pieza patriótica, y catalogó de “ataque a la identidad dominicana” por los intentos de reclamar los derechos sobre la misma.

El Ministerio reiteró que continuará dando seguimiento al caso, a fin de salvaguardar el uso libre y correcto de los símbolos patrios.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más