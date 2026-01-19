Durante una reciente emisión de SPK Espectáculo, el comunicador Juan Esteban ofreció una opinión crítica sobre la decisión de Mariela Encarnación de publicar una fotografía de hace más de 20 años, donde aparece sentada en las piernas de Julio Iglesias, justo en medio de la controversia internacional por un supuesto acoso del cantante a antiguas empleadas.
Juan Esteban calificó la publicación como “desacertada”, señalando que el momento en que se comparte la imagen resulta especialmente sensible, ya que coincide con investigaciones y reportajes que han reavivado el debate global sobre comportamientos inapropiados del artista. En redes sociales, especialmente en TikTok, usuarios han viralizado entrevistas, videos y fragmentos de presentaciones pasadas donde se muestran acercamientos de Iglesias a fans y bailarinas, lo que ha intensificado la polémica.
“El problema —explicó Juan Esteban— es que esa foto, aunque sea antigua y esté acompañada de un mensaje positivo, vuelve a abrir la conversación en el peor momento. Ella resalta lo bueno que vivió con él, pero la imagen de estar sentada en sus piernas genera otra lectura en medio de esta controversia”.
El panelista comparó el caso con situaciones similares vividas por comunicadoras y artistas en escenarios internacionales, como el de una presentadora argentina que fue besada reiteradamente por el cantante pese a mostrar incomodidad, así como el episodio ocurrido hace unos años en un concierto donde una bailarina intentó apartarse mientras Iglesias insistía en besarla en tarima.
Juan Esteban aclaró que, aunque todavía no se ha determinado si las denuncias son ciertas, gran parte de la opinión pública se ha inclinado a respaldar a las mujeres que han hecho los señalamientos. En ese contexto, sostuvo que figuras públicas deben ser especialmente cuidadosas con los mensajes y símbolos que comparten, ya que pueden reforzar o reactivar debates sensibles.
SPK Espectáculo se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por Acento TV, a través de los canales 38 de Claro TV y 39 de Altice.
