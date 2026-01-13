Por el corresponsal de RFI en Madrid

Acoso, control y terror. Con estas palabras denuncian dos extrabajadoras de Julio Iglesias el ambiente que vivían en sus mansiones en 2021, momento en el que cantante habría cometido las agresiones sexuales contra ellas.

Una de las dos mujeres, empleada doméstica en la residencia de Punta Cana, República Dominicana, tenía 22 años, y asegura que Iglesias, de entonces 77 años, la presionaba para mantener encuentros sexuales sin su consentimiento, que la tocaba y penetraba con los dedos, además de humillarla y abofetearla. En muchas ocasiones, estos encuentros se habrían producido con la presencia o la participación de otras encargadas del servicio con superioridad jerárquica.

La segunda mujer, entonces fisioterapeuta del cantante en la mansión de Lyford Cay en Bahamas, cuenta cómo éste la besaba y tocaba sus pechos en contra de su voluntad, además de someterla a insultos y comentarios sexuales.

Según las investigaciones del medio español elDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univision Noticias, el sistema de contratación de Julio Iglesias se basaba en anuncios dirigidos a mujeres jóvenes en los que se solicitaban fotografías de cuerpo entero.

Las jornadas podían alargarse hasta 16 horas, sin contrato laboral por escrito y con descansos que en ocasiones no llegaban hasta pasados tres meses de trabajo ininterrumpido.

Las dos denunciantes han recibido asesoramiento legal y apoyo psicológico, y aseguran haber decidido hablar para evitar que otras mujeres pasen por situaciones similares.

