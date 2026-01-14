Las recientes denuncias contra el cantante español Julio Iglesias, que han salido a la luz a través de investigaciones publicadas por medios internacionales, han generado un amplio debate público sobre el abuso de poder, los silencios prolongados y la dificultad de las víctimas para ser escuchadas cuando los acusados gozan de fama e influencia.

Según testimonios difundidos, varias mujeres aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales y de dinámicas de coerción vinculadas al entorno del artista durante su estancia en España. A estos relatos se suman declaraciones de extrabajadoras de propiedades del cantante, quienes describen un patrón de conducta reiterado marcado por la vulnerabilidad laboral y la falta de protección institucional.

Este tema, de alto impacto social y mediático, será abordado en el programa Mirada Femenina, un espacio de análisis y debate que se transmite por Acento TV, canal 38 de Claro TV y Altice.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La discusión estará a cargo de las periodistas Elvira Lora, Esmerarda Montero e Indhira Suero. Elas examinarán el caso desde una perspectiva periodística y de derechos humanos, poniendo el foco en las voces de las denunciantes, el contexto de poder que rodea a las figuras públicas y el impacto que estos señalamientos tienen en la sociedad.

Mirada Femenina se consolida así como un espacio donde las mujeres analizan los temas más relevantes de la actualidad, promoviendo una conversación crítica, informada y necesaria sobre asuntos que trascienden el espectáculo y tocan de lleno la realidad social.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más