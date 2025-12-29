Durante los últimos 5 años, el sector zonas francas ha experimentado un crecimiento en sus principales variables, consolidando su ritmo de crecimiento, desarrollo y diversificación; con más de un 24 % de crecimiento de su espacio ocupado, las empresas del sector han incorporado a su área en uso más de 10 millones de pies cuadrados adicionales, en comparación con las cifras del 2020.

Durante el 2025, se proyecta que cerca de 1 millón de pies cuadrados han sido incorporado a la actividad productiva de las empresas existentes y nuevas.

Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, resaltó que las zonas francas tienen una ocupación de mano de obra directa de 200 mil empleados, lo cual sumado a los efectos indirectos que genera este nivel de ocupación en el mercado laboral dominicano.

"Podemos afirmar que las zonas francas impactaron durante el 2025 los hogares de 600 mil dominicanos", resaltó el ejecutivo.

Agregó que las exportaciones de bienes, que se estima superen los US$ 8,600 millones, mantienen un peso superior al 60 % en el valor total que exporta el país.

Es oportuno resaltar que debido a la dinámica que mantuvo el sector zonas francas durante el 2025, y dada la relevancia de empresas internacionales que iniciaron y decidieron ampliar sus operaciones en el país, se realizaron unas 10 inauguraciones durante el año.

Igualmente, el Consejo Directivo aprobó la instalación de 82 nuevas empresas y 10 parques de zonas francas.

La dinámica y resiliencia que han mostrado las zonas francas de la República Dominicana durante los últimos años, forma parte del estímulo que ha impulsado el surgimiento de un hub logístico regional en el país, lo que impactará en mayores flujos de inversiones, el crecimiento económico y el bienestar social.

