El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), presidido por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó, aprobó durante el año 2025 la instalación de 82 nuevas empresas de zonas francas y 10 parques industriales, reflejando el dinamismo del sector y la efectividad de los procesos de evaluación y autorización que impulsa esta instancia.

Las empresas aprobadas este año proyectan una inversión de US$ 221.9 millones, mientras que los parques industriales autorizados representan una inversión adicional estimada en US$ 122.3 millones, cifras que confirman la confianza del sector privado en el régimen de zonas francas dominicano y su atractivo como plataforma de producción y exportación.

En cuanto a los principales subsectores de las empresas aprobadas, se destacan Servicios, con 18 nuevas empresas; Tabaco y sus derivados, con 15; Textil, con 5; Dispositivos eléctricos y electrónicos, con 5; y Dispositivos médicos, con 4 empresas. El resto corresponde a otros subsectores productivos como plástico, cartón, tubos, vidrios, creación de software, desarrollo outsourcing, entre otras actividades, evidenciando la diversificación de la matriz industrial del régimen.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, señaló que estas cifras confirman el dinamismo del sector y la confianza que continúa despertando la República Dominicana como destino de inversión.

“El comportamiento de las zonas francas en 2025 refleja un país que sigue atrayendo empresas, generando empleos formales y fortaleciendo su base productiva. Este dinamismo es resultado de un entorno de estabilidad, reglas claras y una política pública enfocada en facilitar la inversión y el crecimiento sostenible”, afirmó Bisonó.

Más empresas y mayor inversión que en 2024

Al comparar los resultados con el año anterior, se observa una evolución positiva. En 2024 se aprobaron 74 empresas, mientras que en 2025 las aprobaciones aumentaron a 82 empresas.

En términos de inversión, las empresas aprobadas en 2024 representaron US$ 196.0 millones, mientras que en 2025 la inversión proyectada ascendió a US$ 221.9 millones, lo que supone un incremento del 13 %, confirmando una tendencia hacia proyectos de mayor escala y valor agregado.

Desde 2020 se han aprobado 436 empresas de zonas francas, que proyectan la generación de 61,520 empleos directos, con una inversión estimada de US$ 1,081.1 millones y una proyección de generación de divisas por US$ 813.0 millones.

Estas cifras consolidan al régimen de zonas francas como un pilar estratégico para la economía dominicana, tanto por su impacto en el empleo formal como por su contribución a las exportaciones y a la atracción de inversión extranjera directa.

