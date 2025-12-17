La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) afirmó que el crecimiento del sector industrial del Cibao responde a un ecosistema productivo integrado, donde convergen industria local, manufactura de exportación, empleo formal y encadenamientos productivos, consolidando a la región Norte como uno de los principales motores de la economía dominicana.

En este contexto, las zonas francas representan hoy un componente estructural del sector industrial del Norte.

“Para Airen, las zonas francas no son un sector aislado, sino una parte integral del tejido industrial del Norte. Su presencia refleja el peso real de la manufactura regional en el empleo, las exportaciones y la competitividad del país”, expresó Luis Jose Bonilla, presidente de Airen.

Airen subrayó que el impacto del sector industrial del Norte se refleja de manera directa en el empleo formal.

A octubre de 2025, el régimen de zonas francas alcanzó 200,134 empleos directos a nivel nacional, con un crecimiento acumulado de 67 % respecto al punto más bajo de la pandemia

Airen indicó que el dinamismo industrial del Norte genera un efecto multiplicador sobre la región, al fortalecer la demanda de suplidores locales, transporte, logística, energía y servicios financieros, ampliando el impacto de la industria más allá de los parques y plantas manufactureras.

Asimismo, la asociación destacó que la expansión industrial del Cibao ha contribuido a desconcentrar el crecimiento económico, llevando inversión y empleo formal a distintas provincias de la región Norte y consolidando un modelo de desarrollo territorial más equilibrado.

