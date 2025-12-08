La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), dijo que espera que avance con rigor e imparcialidad la investigación en curso sobre los presuntos casos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), a fin de identificar a los posibles responsables y las acciones correspondientes.

"Confiamos en que las autoridades llevarán a cabo un proceso exhaustivo y responsable, en el que cada denuncia sea evaluada con seriedad, objetividad y apego a la ley, incluyendo la recuperación de los recursos y la aplicación de las sanciones que establezca la normativa", indicó el gremio en un comunicado.

Airen dijo que defiende el debido proceso y las investigaciones legales que permitan esclarecer los hechos. "Es indispensable que en cada etapa prevalezcan la objetividad, la verdad y la institucionalidad".

Reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y el respeto al estado de derecho como pilares esenciales del desarrollo nacional.

