El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial.

El funcionario dominicano subrayó que la inflación interanual se situó en 4.63 % en marzo 2026, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % desde inicios del año 2023.

Agregó que, en los primeros dos meses del 2026, la actividad económica ha mostrado una recuperación gradual, con una expansión interanual de 3.5 % en enero y 3.9 % en febrero, y se prevé que la economía se expanda en torno a 3.5 % – 4.0 % en 2026; apoyada en la fortaleza de sus fundamentos y la resiliencia de la demanda externa.

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), resaltó que alcanzó los US$ 5,032.8 millones a 2025, explicando que estos flujos evidencian la resiliencia de República Dominicana en la captación de capital extranjero, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

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Asimismo, señaló que los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios alcanzaron US$ 47,291.5 millones en 2025, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

¿Cuáles reuniones se realizaron?

Valdez Albizu sostuvo una reunión con el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y su directora adjunta, Dora Iakova, donde sostuvieron intercambios e impresiones sobre el contexto macroeconómico de República Dominicana y las perspectivas de crecimiento e inflación en un entorno internacional de incertidumbre.

Asimismo, Chalk manifestó el interés del organismo en continuar acompañando al país a través de asistencia técnica, así como en analizar los efectos regionales de las dinámicas globales que están configurando el escenario actual, en un contexto caracterizado por mayores tensiones geopolíticas.

En adición, el gobernador Valdez Albizu, conjuntamente con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro con los ministros, gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos, donde se intercambiaron opiniones sobre las recientes tendencias de la economía global y sus efectos en la región.

Georgieva destacó que los fundamentos macroeconómicos de los países son importantes en períodos de crisis, por lo cual, aquellos países con fundamentos fuertes pueden sortear la crisis de una mejor manera.

Mencionó, además, que persisten riesgos asociados al escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, el cual ha producido un incremento de la incertidumbre, así como volatilidad en el precio del petróleo y otras materias primas.

De igual manera, el gobernador tuvo un encuentro bilateral con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil en el que se abordaron los riesgos derivados de la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por el resurgimiento de tensiones geopolíticas, particularmente en Irán y el Medio Oriente, así como la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

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