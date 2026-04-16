Las tasas de interés bancarias continúan influenciadas a la baja por las medidas de provisión de liquidez al sistema financiero implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) desde junio de 2025 por RD$ 81 mil millones; así como por la reducción acumulada de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria (TPM).

El análisis toma como punto de partida mayo de 2025, la tasa de interés interbancaria pasó de un 11.54 % en mayo 2025 a 7.84 % en marzo de 2026, para una reducción de 370 puntos básicos.

Esta tasa refleja las condiciones monetarias, por lo que este comportamiento evidencia la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria en un contexto en que las condiciones de liquidez estuvieron holgadas e impulsadas por las medidas de flexibilización.

El funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria ha influido de manera significativa la tasa de interés pasiva del sistema financiero.

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En el caso de los bancos múltiples dicha tasa se redujo en 335 puntos básicos, al pasar de 9.63 % a 6.28 % en el período de mayo 2025 – marzo 2026.

En ese sentido, la tasa pasiva de las asociaciones de ahorros y préstamos, segundo subsector de mayor ponderación en el sistema financiero, descendió de 8.73 % a 6.35 % en igual período, acumulando una disminución de 238 puntos básicos.

Esta reducción en la tasa de interés pasiva ha contribuido a una disminución significativa de la tasa de interés activa del sistema financiero, facilitando condiciones monetarias más favorables para el crédito.

En ese tenor, el promedio de la tasa de interés activa de la banca múltiple pasó de 14.99 % en mayo de 2025 a 13.28 % en marzo de 2026, para una disminución de 171 puntos básicos.

Un comportamiento similar se observa en las asociaciones de ahorros y préstamos, donde dicha tasa se ajustó a la baja en 211 puntos básicos.

Tasa de interés por sectores

El comportamiento por sectores económicos de la tasa de interés revela disminuciones en los préstamos otorgados por la banca múltiple, abarcando tanto los sectores productivos como el financiamiento al consumo.

Puntualmente, la tasa de interés para el financiamiento de los sectores productivos pasó de 14.35 % en mayo de 2025 a 12.16 % en marzo de 2026.

En particular, esta reducción se refleja en la tasa de interés de sectores económicos con impacto sobre la actividad económica.

De manera concreta, en marzo de 2026 la tasa activa para el comercio al por mayor y al detalle exhibe una disminución de 274 puntos básicos en comparación con el nivel registrado en mayo 2025, al pasar de 14.84 % a 12.10 %.

1 de 4 | Tasa de interés del sector consumo. 2 de 4 | Tasa de interés activas del sector financiero dominicano. 3 de 4 | Tasa de interés pasivas en el sistema financiero dominicano. 4 de 4 | Tasa de interés del sector hipotecario.

En el caso del sector agropecuario, la tasa activa fue menor en 263 puntos básicos al pasar de 15.94 % en mayo de 2025 a 13.31 % en marzo de 2026.

Al mismo tiempo, la tasa activa del sector de manufactura registró una disminución de 190 puntos básicos, pasando de 13.15 % en mayo 2025 a 11.25 % en marzo 2026.

Por su parte, los créditos al sector de la construcción experimentaron una importante reducción de 253 puntos básicos en la tasa de interés, al pasar de 14.77 % en mayo de 2025 a 12.24 % en marzo de 2026.

En cuanto a los préstamos de consumo personal otorgados por la banca múltiple, su tasa de interés pasó de 20.18 % en mayo de 2025 a 18.39 % en marzo de 2026, acumulando una disminución de 180 puntos básicos.

Por su parte, la tasa de interés para préstamos destinados a la adquisición de viviendas pasó de 12.14 % en mayo 2025 a 11.71 % en marzo de 2026.

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