La guerra en Medio Oriente, que ha estado atravesada por el bloqueo al estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras del sector energético en Irán y países del Golfo Pérsico, ha obligado a recalibrar los pronósticos de la economía global. Y a medida que se extienda el conflicto –ahora bajo una frágil y provisional tregua que no incluye a Líbano – la situación solo puede ir a peor.

En su informe trimestral de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su proyección de crecimiento para 2026 del 3,3% que había fijado en enero al 3,1%, lo que marcaría una desaceleración respecto del 3,4% de expansión registrado en 2025.

Del mismo modo, con los precios del petróleo y el gas disparados, el organismo revisó al alza su augurio de la inflación anual, del 3,8% señalado en enero al 4,4% actual, que marcaría un incremento en relación al 4,1% contabilizado el año pasado.

Hasta que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, la economía global había mostrado una sorprendente resiliencia frente a las políticas proteccionistas de Donald Trump, un impacto en parte mitigado porque los aranceles comerciales de su Administración terminaron siendo menores que los anunciados originalmente.

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Para el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, "la guerra en Medio Oriente frenó este impulso" de la economía, que venía disfrutando de un auge tecnológico –marcado por las inversiones masivas en centros de datos e inteligencia artificial– y un alza en la productividad.

Y más aún, las perspectivas planteadas este martes por el FMI se basan en el mejor escenario, suponiendo que el conflicto en el Golfo Pérsico concluya pronto y los precios de la energía se estabilicen en la segunda mitad del año y suban un moderado 19% en todo 2026.

"Cada día que aumenta la inestabilidad en el sector energético, nos acercamos más al escenario adverso"

El organismo plantea un escenario "adverso", en el que el crecimiento se recortaría al 2,5%; o uno "grave", en el que las crisis energéticas se extiendan hasta el próximo año y los bancos centrales se vean obligados a subir los tipos de interés para combatir la inflación, desplomando el crecimiento económico global al 2% en 2026 y 2027.

En el informe, Gourinchas escribió que "a pesar de las recientes noticias sobre un alto el fuego temporal, ya se han producido algunos daños y los riesgos a la baja siguen siendo elevados", mientras que en la presentación del reporte admitió que ahora "nos encontramos en un punto intermedio entre el escenario de referencia y el escenario adverso".

"Y, por supuesto, cada día que pasa y cada día que aumenta la inestabilidad en el sector energético, nos acercamos más al escenario adverso", alertó.

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Las economías emergentes, en mayor riesgo

El informe del FMI señala que los países con mayor riesgo son las economías emergentes importadoras de materias primas con debilidades preexistentes, que se ven afectadas por el aumento en los gastos de importación, la depreciación de sus monedas y la reducción de entradas de capital, repercutiendo en un alza más pronunciada de la inflación y en las tensiones entre una mayor restricción financiera y un menor espacio fiscal.

El organismo financiero internacional aclaró que el impacto variará considerablemente y dependerá de la proximidad de cada país al conflicto, sus vínculos comerciales y financieros, su exposición a las remesas y su dependencia energética.

En ese sentido, las principales consecuencias, como era de esperar, las sentirían los países de Medio Oriente y Asia Central, cuya proyección de crecimiento se redujo en dos puntos porcentuales, hasta el 1,9% en 2026. Si solo se toma Medio Oriente y el norte de África, la reducción es aún mayor, de 2,8 puntos, hasta el 1,1%.

En el caso de Irán, el recorte fue de 7,2 puntos en relación al pronóstico de enero, hasta fijar un crecimiento negativo en -6,1%.

El Fondo también rebajó ligeramente su previsión de crecimiento para Estados Unidos este año, situándola en el 2,3%, mientras que los 21 países europeos que comparten el euro, duramente golpeados por el alza de los precios del gas natural, crecerán en conjunto un 1,1% este año, por debajo del 1,4% de 2025.

En tanto, el crecimiento de América Latina y el Caribe se revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,3% para 2026, impulsado por exportadores como Brasil, donde los precios más altos del petróleo ofrecen cierto alivio.

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La producción y demanda de petróleo, también en caída

Este martes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó su informe mensual sobre el mercado del petróleo, que recogió los primeros impactos causados por el conflicto en Medio Oriente, que inició con los bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán el 28 de febrero pasado.

En ese sentido, la entidad señaló que en marzo, las pérdidas de producción por el conflicto representaron de forma acumulada más de 360 millones de barriles (mb), una cifra que aumentará a 440 mb en abril.

Asimismo, por el bloqueo del Estrecho de Ormuz –y pese a la habilitación de otras vías de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak para exportar parte de sus hidrocarburos–, las pérdidas en las exportaciones de petróleo superan los 13 millones de barriles por día.

En este contexto, la AIE ha remarcado a la baja sus previsiones de demanda de petróleo y ahora estima que será de una media de 104,259 millones de barriles diarios, lo que significa 730.000 barriles diarios menos de lo que había calculado en marzo, representando una caída de 1,5 mb/d, la más pronunciada desde la pandemia del Covid-19 en 2020.

Sin embargo, ese es el escenario planteado si a partir de mayo se normalizara la situación en el Golfo Pérsico y el mercado recuperara progresivamente su abastecimiento. Pero si las interrupciones de prolongan, la demanda podría hundirse hasta los 5 mb/d interanuales, entre el segundo y cuarto trimestre.

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Una posible ronda de diálogos trae alivio a los mercados

En medio de las proyecciones negativas, las perspectivas de una nueva ronda de diálogos entre Estados Unidos e Irán trajo algo de alivio a los mercados.

Las bolsas mundiales –incluyendo las estadounidenses en su apertura– registraron números positivos, impulsadas por las expectativas de una segunda ronda de negociaciones, que podrían realizarse de nuevo en Islamabad en los próximos días.

Esta posibilidad también contribuyó a una bajada del precio del petróleo, cuya producción y transporte se han visto afectados por el conflicto, alimentando la volatilidad de su valor.

El barril de crudo Brent, el estándar internacional, cayó un 3,5% hasta los 95,91 dólares. Esto significa que, aunque se mantiene bastante por encima de los cerca de 70 dólares previos a la guerra, está muy por debajo del máximo de 119 dólares alcanzado en varias ocasiones a lo largo del conflicto.

Como viene siendo habitual desde el inicio de la guerra, los mercados, sumidos en dudas sobre el rumbo del conflicto, han sufrido cambios drásticos y repentinos, lo que ha conllevado un fuerte aumento de la inflación, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Sin embargo, las proyecciones negativas presentadas por el FMI y el Banco Mundial fueron minimizadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien sostuvo que los organismos "probablemente reaccionaron de forma exagerada, pero ya veremos".

El funcionario de la Administración Trump se mostró confiado en que Estados Unidos superará rápidamente el aumento de precios, a diferencia de países que están implementando subsidios al consumo o a la industria para paliar el impacto del alza de precios, lo que, según Bessent, podría prolongar la duración de los efectos inflacionarios o incrementar el endeudamiento en esas naciones.

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Con Reuters, AP y EFE

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