Lo esencial:
- Irán amenaza con bloqueo total del Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo, en respuesta a EE. UU. que asegura que bloqueó “por completo” los puertos iraníes.
- Trump sostiene que China acordó no volver a enviar armas a Irán.
- Pese a las tensiones, Irán ha intercambiado “varios mensajes” con Estados Unidos a través de Pakistán, que impulsa una segunda ronda de conversaciones, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este 15 de abril, en medio de la frágil y provisional tregua:
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