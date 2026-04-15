Las primeras muestras de disidencia del Gobierno de Giorgia Meloni ante las políticas de la Casa Blanca llegaron tras el estallido de la guerra en Medio Oriente después de los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

En un intento por distanciarse del conflicto, Italia se negó en marzo a permitir que los cazas estadounidenses utilizaran una base aérea en Sicilia para operaciones de combate en Irán.

El Ejecutivo de Meloni alegó limitaciones constitucionales y sostuvo que el acuerdo bilateral de seguridad con Washington no permitía autorizaciones de ese tipo sin una aprobación previa del Congreso.

No obstante, las diferencias entre Roma y Washington escalaron esta semana después de que la primera ministra italiana criticara frontalmente al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus ataques al papa León XIV.

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El mandatario republicano llamó al jerarca de la Iglesia católica "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior" por sus comentarios pacifistas sobre la guerra en Irán.

Meloni calificó el ataque verbal contra el pontífice como "inaceptable", unas palabras que motivaron una respuesta desde Washington.

"Es ella la que es inaceptable", sentenció Trump este martes 14 de abril en una entrevista con el diario 'Corriere della Sera', en la que acusó a Meloni de "pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella".

Trump opinó que la lideresa italiana de extrema derecha "no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando".

El presidente, que elogió en el pasado a Meloni con adjetivos como "gran líder" o "hermosa", aseguró que ella "ya no es la misma persona". "Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué", zanjó.

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A escala continental, Trump apuntó que Europa "se está destruyendo a sí misma desde el interior" con sus políticas.

"Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto", afirmó.

La oposición italiana dividida ante Trump

Las críticas del presidente estadounidense a Giorgia Meloni fueron digeridas de forma desigual por los partidos de Italia, divididos entre los que cierran filas con el Ejecutivo y quienes vaticinan el fin de su ciclo político.

"Condenamos firmemente el ataque del presidente Donald Trump a la primera ministra", señaló la lideresa del Partido Demócrata (PD) y principal fuerza de la oposición, Elly Schlein, quien subrayó que, pese a las diferencias políticas, "no se aceptarán amenazas contra el Gobierno ni contra Italia".

En la otra orilla, el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, afirmó que Meloni "es abandonada incluso por los suyos, por su gurú, por su líder" y advirtió de un deterioro político acelerado. "El colapso no ha hecho más que empezar", vaticinó.

Meloni califica de "inaceptables" las declaraciones de Trump contra el papa León XIV pic.twitter.com/mIcI9L889S — EL MUNDO (@elmundoes) April 14, 2026

El presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, calificó los ataques como previsibles y cuestionó la estrategia diplomática del Gobierno, al que acusó de ambigüedad en su relación con Washington.

"Es un Trump que ataca. Ataca a derecha e izquierda. Por lo tanto, los ataques no me sorprenden", sostuvo.

El socio de coalición de Meloni, el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, intentó contener el alud de reacciones al anticipar que Italia seguirá siendo un "aliado sólido" de Estados Unidos, pero bajo los principios de "lealtad, respeto y franqueza recíprocos".

"Hasta hoy el presidente Trump consideraba a Giorgia Meloni una persona valiente. No se equivocaba porque es una mujer que nunca renuncia a decir lo que piensa. Y sobre el papa León XIV ha dicho exactamente lo que todos nosotros, ciudadanos italianos, pensamos", indicó Tajani.

Italia no renovará acuerdo de defensa con Israel

La pugna con Trump no diezmó la oposición de Giorgia Meloni al conflicto en Medio Oriente.

Este martes, la primera ministra italiana informó de la suspensión de la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de defensa debido a la "situación actual" en la región, indicó desde el foro vinícola 'Vinitaly', en Verona.

El artículo nueve del pacto bilateral, firmado por las partes en 2003, prevé una renovación automática cada cinco años, "siempre y cuando ninguna de las partes" se oponga a ello.

La prensa italiana asegura que esta decisión ya fue comunicada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a su homólogo israelí, Israel Katz.

La medida no llega como un hecho aislado. Meloni ha criticado a las autoridades de Israel por su ofensiva en Medio Oriente, al punto de reconocer que en el caso de Gaza "la respuesta militar" al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 "había superado cualquier principio de proporcionalidad".

La última crítica del Gobierno italiano llegó el 8 de abril para reclamar el esclarecimiento de los disparos del Ejército israelí a un convoy italiano desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Desde Verona, la mandataria italiana reivindicó la potestad de contradecir a sus aliados: "Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy".

Con información de EFE, Reuters y medios locales

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