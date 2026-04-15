El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este 14 de abril en entrevista con el diario ‘New York Post’ que los diálogos con Irán en Islamabad podrían reanudarse dentro de dos días.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", le dijo Trump a la enviada especial del diario en Pakistán, para luego añadir: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

Se refería al jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ha sido fundamental en los esfuerzos del gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif por llevar a la mesa a los enemigos.

La primera ronda de diálogos (que fueron los encuentros de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica en 1979) concluyó sin acuerdos luego de una intensa jornada de 21 horas de conversaciones, en las que el vicepresidente J.D. Vance encabezó la delegación estadounidense y el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf lideró la de Irán.

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Los norteamericanos se habían sentado inicialmente a la mesa con la meta declarada de pujar por la reapertura del estrecho de Ormuz, pero Vance terminó explicando que el desencuentro fundamental fue el hecho de que los iraníes se negaron a ofrecer garantías de que no desarrollarían un arma nuclear.

Una fuente que le declaró a la agencia Reuters sostuvo que los negociadores estadounidenses habían pedido 20 años de suspensión de toda actividad nuclear por parte de Irán y Teherán salió de Islamabad reclamando que Washington había presentado demandas “excesivas” que “obstaculizaron la implementación de un marco común”.

Líderes de los países del golfo han estado presionando a su aliado Washington para que retome las conversaciones, y la afirmación de Trump parece encontrarse con posiciones favorables tanto de Irán como de Pakistán.

El acercamiento también podría haberse visto alentado por la evaluación positiva que el negociador israelí, el embajador en Washington, Yechiel Leiter, hizo de los primeros contactos directos de Tel Aviv y Beirut en décadas.

Leiter afirmó que las conversaciones habían demostrado que ambos países están "en el mismo lado de la ecuación" en lo que respecta a la "liberación del Líbano" de Hezbolá.

La ONU quiere y cree que habrá encuentro

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo votos por la reanudación de las conversaciones y mostró su confianza en que el encuentro se producirá.

"La indicación que tenemos es que es muy probable que estas conversaciones se reanuden”, dijo Guterres, consultado por periodistas en la sede de Naciones Unidas.

"Considero esencial que estas negociaciones continúen", agregó el diplomático. "Creo que sería poco realista esperar que un problema tan complejo, un problema duradero, podría resolverse en la primera sesión de una negociación. Así que necesitamos que las negociaciones continúen y necesitamos que un alto el fuego persista a medida que avanzan las negociaciones”.

Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr un apoyo en la OTAN para la reapertura del estrecho de Ormuz se han encontrado con la reticencia de sus aliados, con Londres y París asegurando que no se dejarán arrastrar al conflicto y proponiendo una misión multilateral de carácter defensivo para asistir el flujo por la vía marítima una vez que finalice el conflicto.

La posición del Pentágono de responder con un embargo naval para impedir también la circulación de los barcos iraníes no ha tenido el efecto deseado.

Aunque el Comando Central dijo en X que "durante las primeras 24 horas, ningún barco logró pasar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes cumplieron con la orden” de regresar a Irán, las plataformas de rastreo han mostrado que al menos ocho buques han sido capaces de avanzar fuera del estrecho.

La acción estadounidense ha motivado una inusual referencia por parte del presidente chino, Xi Jinping, durante su encuentro con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Beijing.

Luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señalara que los tanqueros chinos “no podrán conseguir su petróleo”, en alusión al activo intercambio energético del gigante asiático con Irán, Xi afirmó que los países deben "oponerse al retroceso del mundo a la ley de la selva” y “salvaguardar conjuntamente el multilateralismo genuino".

Alivio y advertencias

La perspectiva de nuevas conversaciones ha traído alivio de momento a los mercados petroleros, con el WTI, el precio de referencia del barril de crudo estadounidense, retrocediendo 8,5%, para cotizarse en 91,28 dólares.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) había revisado a la baja sus previsiones de demanda de petróleo para 2026, estimando un leve retroceso con respecto al año pasado.

“La destrucción de la demanda se extenderá", proyectó la agencia, atribuyendo la tendencia a "la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia".

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones de crecimiento y aseguró que la economía global quedará al borde de la recesión si el conflicto empeora y el precio del barril de petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares hasta 2027.

La reducción de la oferta podría ser aún más pronunciada en los próximos días, pues dos funcionarios de la Administración Trump le dijeron a la agencia Reuters que el Departamento del Tesoro no renovará la exención de sanciones al petróleo iraní una vez que esta expire el 20 de abril.

Trump había accedido a una moratoria de 30 días en las sanciones, como una forma de aumentar la oferta de crudo en el mercado y combatir así el alza de los precios, pero ahora, de acuerdo con una de las fuentes consultadas por Reuters, "el Tesoro está yendo a toda máquina con la Furia Económica" contra Irán, parafraseando el nombre de la operación militar ‘Furia Épica’.

Para el presidente estadounidense, el costo de la campaña militar en Medio Oriente parece elevarse cada vez más.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada del 10 al 12 de abril, luego del anuncio del alto el fuego, reveló que la aprobación de los estadounidenses sobre los ataques contra Irán sigue bajando, colocándose en 35%, luego de haber arrojado 37% de apoyo en la medición anterior, hecha en la semana previa.

La tendencia no pasa inadvertida para la oposición, y la bancada demócrata de la Cámara de Representantes está dispuesta a volver a presentar resoluciones sobre poderes de guerra al Senado, en tanto el conflicto se mantenga abierto.

El senador por Virginia Tim Kaine, que encabeza la propuesta, explicó que los legisladores demócratas planean presentar la solicitud cada semana, por considerar que la guerra es "ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias".

El Senado debe volver a votar esta semana una propuesta que ordenaría suspender la ofensiva, hasta que cuente con la autorización del Congreso, como establecen los poderes de guerra, una ley federal vigente desde 1973 que obliga al presidente a contar con el visto bueno legislativo para involucrar al país en conflictos armados.

Una primera propuesta, presentada por Kaine, fue rechazada el 4 de marzo por la mayoría republicana del Senado, pero el senador espera que la impopularidad del conflicto termine venciendo a las posiciones militantes.

"No tenemos apoyo suficiente, pero hablamos cada semana con los republicanos y ellos están escuchando a sus votantes y van a votar contra este precedente (de actitud) imperial", afirmó Kaine.

Con AP, Reuters y EFE

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