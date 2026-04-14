Lo esencial:
- EE. UU. inició el bloqueo de todos los puertos marítimos de Irán, luego de que Donald Trump calificara de fracaso las conversaciones de paz con Teherán durante el fin de semana.
- El Ejército estadounidense anunció que su bloqueo se enfoca en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, al este del Estrecho de Ormuz, que afectará a todo el tráfico marítimo.
- La República Islámica reprocha la medida al calificarla de “piratería”.
- El grupo chiita Hezbolá pidió al Gobierno libanés que cancele las conversaciones con la Administración de Benjamin Netanyahu, previstas para el martes, debido a la intensificación de ataques israelíes contra el país.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 13 de abril en torno al conflicto en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y conseguir un alto el fuego prolongado:
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