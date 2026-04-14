Lo esencial:

EE. UU. inició el bloqueo de todos los puertos marítimos de Irán, luego de que Donald Trump calificara de fracaso las conversaciones de paz con Teherán durante el fin de semana.

El Ejército estadounidense anunció que su bloqueo se enfoca en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, al este del Estrecho de Ormuz, que afectará a todo el tráfico marítimo.

La República Islámica reprocha la medida al calificarla de “piratería”.

El grupo chiita Hezbolá pidió al Gobierno libanés que cancele las conversaciones con la Administración de Benjamin Netanyahu, previstas para el martes, debido a la intensificación de ataques israelíes contra el país.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 13 de abril en torno al conflicto en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y conseguir un alto el fuego prolongado:

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