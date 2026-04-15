El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado este 14 de abril en el que respondió a la solicitud de aclaraciones por parte de la Cancillería colombiana sobre un incidente en la frontera entre ambos países, ocurrido el 12 de abril, en el que resultó muerto un hombre de nacionalidad colombiana.

Un ciudadano de 82 años, propietario de la embarcación, identificado como José Miguel Gutiérrez Baquero, fue la única víctima mortal del incidente, que se produjo el 12 de abril cerca de las 21:00, hora local, en el río Putumayo, en el área entre Marandúa, del lado colombiano, y San Antonio del Estrecho, en Perú.

En el mismo hecho sufrió heridas un hijo de Gutiérrez Baquero y fueron detenidos dos hombres que se desplazaban con él en el bote, mientras que también resultó lesionado un efectivo de la Marina de Guerra peruana.

Inicialmente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió al incidente en un consejo de ministros, atribuyendo la responsabilidad a la “derecha latinoamericana tratando de ver que Colombia no opte por el progresismo”.

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El presidente de #Colombia, @petrogustavo, se pronunció sobre los ataques militares de #Perú en el río Putumayo. "Esto no es ninguna coincidencia frente a lo que pasa también con Ecuador" Un ciudadano colombiano de 82 años murió en el río Putumayo, que demarca gran parte de la… pic.twitter.com/0hAeghrqh9 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 14, 2026

Petro también vinculó con el hecho a “unos señores que se reunieron en Miami” (refiriéndose a la iniciativa del Escudo de las Américas de Donald Trump) y a las acciones de “lo que queda del Pacto Andino” (Perú y Ecuador), aunque sin agregar detalles.

Después de eso, autoridades del territorio indígena El Encanto alertaron a la Gobernación de Amazonas, denunciando en una comunicación que la situación se había producido del lado colombiano.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, se hizo eco del señalamiento un día después, informando en una publicación en X sobre un “procedimiento en el que se presentaron disparos” y pidiendo esclarecer lo sucedido.

El mismo 13 de abril, la Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que pedía aclarar “las circunstancias de modo, tiempo y lugar” sobre el incidente, así como información sobre “el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación” de los sobrevivientes.

Fuego contra oficiales peruanos, según Lima

La respuesta a estas solicitudes llegó el 14 de abril, cuando el Ministerio de Exteriores peruano explicó que "dos lanchas rápidas de la Marina de Guerra del Perú tuvieron contacto con una embarcación de carga colombiana, a la cual solicitaron se detenga y se identifique”.

Según el comunicado de Perú, los tripulantes de la misma se negaron a identificarse y abrieron fuego contra los uniformados, que al momento del encuentro realizaban labores de patrullaje propias del dispositivo de seguridad de las elecciones generales que se realizaban ese día, 12 de abril.

"Como consecuencia un efectivo naval peruano resultó herido con munición de fusil de guerra (probablemente calibre 7.62 mm). El efectivo se encuentra estable", agregó el boletín.

La comunicación agregó que dos personas fueron detenidas y "permanecen bajo custodia, conforme al ordenamiento jurídico peruano y con plena observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso”, mientras que la lancha emprendió el regreso para internarse en territorio colombiano.

No se indica los cargos que enfrentarán los detenidos, pero sí que tuvieron “acceso oportuno a la asistencia consular”.

¿Una confusión?

Con respecto al herido, que fue identificado por las autoridades indígenas de El Encanto como Pedro Gutiérrez Claro, el comunicado indica que “cruzó la frontera posteriormente por sus propios medios para atenderse en los servicios de salud de la localidad peruana de El Estrecho”, tras lo cual “fue evacuado por una aeronave de la República de Colombia”.

El medio colombiano 'Cambio' publicó una versión en la que apunta que, según el relato de Gutiérrez Claro, efectivamente los militares peruanos aproximaron a la embarcación y les indicaron que debían orillarse. Pero, según el colombiano, la maniobra tardó por la carga pesada que llevaban.

"Ante la demora, los uniformados que habían dado la orden dispararon al aire como señal de advertencia. Lo que ocurrió a continuación, habría sido producto de la confusión fatal, pues otra patrulla de la Marina peruana que se encontraba más adelante, al escuchar los disparos, interpretó que la embarcación estaba huyendo o enfrentando a sus compañeros, y abrió fuego directamente contra las personas a bordo", señala 'Cambio' en su informe.

Con EFE y AP

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