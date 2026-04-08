El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.27 % en marzo 2026. Con este resultado, la inflación interanual medida desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026 se ubicó en 4.63 %, manteniéndose dentro del rango meta establecido en el programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % por 35 meses consecutivos.

El BCRD indicó que la inflación subyacente mensual presentó una variación de 0.23 %, lo que contribuyó a que la tasa interanual descendiera por segundo mes consecutivo hasta situarse en 4.58 %, permaneciendo de igual forma dentro del rango objetivo establecido por el Banco Central.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Para la estimación del índice de precios al consumidor, el Banco Central levanta la Encuesta Nacional de Precios al Consumidor en una muestra de 11,168 establecimientos en todas las provincias del territorio nacional. Mediante ese proceso riguroso que incorpora las mejores prácticas de levantamiento y procesamiento de encuestas, se recogen más de 200,000 cotizaciones de precios de los 364 artículos que componen la canasta de bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de las familias dominicanas. Esta operación estadística cuenta con el acompañamiento técnico continuo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes consideran al país como un referente a nivel de la región.

Variación por grupos

El Banco Central afirmó que, al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondiente a marzo 2026, se observa que los grupos de mayor incidencia en el resultado del índice fueron Transporte, Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Vivienda y Salud. En contraste, los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Comunicaciones registraron variaciones negativas, lo que contribuyó a que la inflación del mes no fuese de mayor magnitud.

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Asimismo, informa que el grupo de mayor contribución en la inflación de marzo fue Transporte, el cual exhibió una variación de 0.99 %, derivada de los ajustes dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en las gasolinas regular y premium y el gasoil, como consecuencia del aumento del petróleo en los mercados internacionales, además de los incrementos de precios verificados en las tarifas del pasaje aéreo.

En relación con el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el cual registró una variación de -0.15 %, su comportamiento se atribuye principalmente a la normalización de las condiciones de oferta de alimentos luego de los fenómenos climáticos ocurridos a finales del pasado año. En ese sentido se observaron reducciones de precios en productos de alta ponderación en la canasta como los plátanos y el pollo fresco, así como en las batatas, los guineos verdes, las papas, entre otros, que no fueron compensadas por los incrementos de precios verificados en bienes alimenticios como los ajíes, la carne de res corriente, los aguacates, los limones agrios, el bacalao, la yuca, las naranjas, el arroz y las cebollas.

Igualmente, el BCRD informó que el IPC de Comunicaciones exhibió una tasa de variación de -0.21 % debido a las reducciones de precios en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

Respecto a la tasa de inflación de 0.53 % reflejada en el grupo Restaurantes y Hoteles, la misma obedece a los aumentos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

El IPC de los Bienes y Servicios Diversos registró una variación de 0.38 %, como resultado del incremento en los precios de los servicios de cuidado personal y el seguro de salud. Asimismo, el grupo Vivienda exhibió una tasa de 0.24 %, sustentada principalmente en el aumento de los servicios de alquiler, mientras que el grupo Salud presentó un crecimiento de 0.54 %, explicado por alzas en algunos medicamentos y en las consultas médicas.

Bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.40 % en marzo de 2026, producto de los aumentos de precios en las gasolinas regular y premium y el gasoil, además de alzas en el pasaje aéreo. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, el mismo reportó una inflación de 0.15 %.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de marzo comparado con febrero 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.17 %, la región Norte o Cibao de 0.41 %, la región Este de 0.37 % y la región Sur de 0.19 %. Las tasas observadas en las regiones Ozama y Sur responden a una mayor incidencia de las reducciones reflejadas en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En tanto que las variaciones más pronunciadas en las regiones Norte y Este respondieron a un mayor impacto de los incrementos verificados en los grupos Transporte, Vivienda y Bienes y Servicios Diversos.

Información por quintiles

El BCRD indicó que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron tasas de inflación de 0.13 % para el quintil 1, 0.16 % en el quintil 2 y 0.18 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.19 % y 0.41 %, respectivamente. La tasa más acentuada presentada en el quintil 5 se atribuye a una mayor contribución de los incrementos registrados en el grupo Transporte, impulsados principalmente por las tarifas del pasaje aéreo y las gasolinas regular y premium.

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