El barril de petróleo brent para entrega en junio se desplomó este miércoles más de un 13 %, hasta situarse en 94,75 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, tras el alto el fuego de la guerra acordado por Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 13,29 % -o 14,52 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 109,27 dólares.

El oro negro reaccionó inmediatamente a la baja, pasando de rondar los 110 dólares a rozar los 95, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase en la noche del martes un alto el fuego de dos semanas de la guerra con Irán, sujeto entre otras a la condición de reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico de petróleo, por donde pasa el 20 % del flujo marítimo mundial.

Durante la sesión del miércoles, el brent ha mantenido una tendencia bajista, si bien ha recuperado terreno hacia el final de la jornada, después de conocer que Irán había vuelto a cerrar el paso estratégico a los buques como respuesta al ataque de hoy de Israel en el Líbano que ha dejado al menos 254 muertos.

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El mercado sigue muy de cerca los acontecimientos del conflicto en Oriente Medio, todavía cauto sobre la robustez del alto el fuego, dada la continuación de los bombardeos en la región, los reproches cruzados entre Washington y Teherán y la fragilidad de la situación en el estrecho de Ormuz.

El analista de mercado de Forex Fawd Razaqzada, dijo hoy en su boletín que es una "buena señal" que el crudo haya bajado y los mercados bursátiles hayan obtenido ganancias durante esta jornada pese a las informaciones de violaciones del alto el fuego con el bombardeo israelí en el Líbano y el consiguiente cierre de Ormuz por Teherán.

A su juicio, "los inversores confían en que los precios del petróleo puedan bajar aún más y en que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse y, con suerte, permanezca abierto más allá del periodo de alto el fuego de dos semanas".

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