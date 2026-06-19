La reforma fiscal aprobada mediante la Ley 30-26 modificó el artículo 296 del Código Tributario y elevó el monto de ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas, que pasará de RD$ 416,220 a RD$ 480,000 anuales a partir del ejercicio fiscal 2027.

Con este cambio, el salario mensual libre del pago de ISR aumentará de RD$ 34,685 a RD$ 40,000, un incremento de RD$ 5,315 mensuales, equivalente a un 15.3 %.

La nueva escala establece que las personas con ingresos de hasta RD$ 480,000 al año no pagarán el impuesto. A partir de ese monto, se aplicará una tarifa progresiva de acuerdo con los diferentes tramos de ingresos.

Así cambia la escala del ISR

Concepto Antes Nueva ley Diferencia Salario exento RD$ 34,685 RD$ 40,000 RD$ 5,315 Tope tramo 15 % RD$ 52,027 RD$ 57,083 RD$ 5,056 Tope tramo 20 % RD$ 72,260 RD$ 75,833 RD$ 3,573

¿Cuánto aumenta la indexación?

El principal cambio se registra en el monto exento:

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Antes: RD$ 416,220 anuales (RD$ 34,685 mensuales).

Ahora: RD$ 480,000 anuales (RD$ 40,000 mensuales).

Incremento: RD$ 63,780 al año o RD$ 5,315 al mes.

Variación: 15.3 %.

También aumentan los límites de los siguientes tramos:

El primer tramo sube de RD$ 624,329 a RD$ 685,000, un incremento de RD$ 60,671 (9.7 %).

El segundo tramo pasa de RD$ 867,123 a RD$ 910,000, equivalente a RD$ 42,877 adicionales (4.9 %).

Tramo Escala 2026 Nueva Ley (2027) Aumento Variación Monto exento RD$ 416,220 RD$ 480,000 RD$ 63,780 15.32 % Límite del 15 % RD$ 624,329 RD$ 685,000 RD$ 60,671 9.72 % Límite del 20 % RD$ 867,123 RD$ 910,000 RD$ 42,877 4.94 % Inicio del último tramo RD$867,123.01 RD$ 910,000.01 RD$ 42,877 4.94 % Nuevo tramo de 27 % No existía para personas físicas Desde RD$ 4,800,000.01 — —

¿Quiénes se benefician?

El aumento del umbral exento significa que quienes perciban ingresos mensuales de hasta RD$ 40,000 no estarán sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta a partir de 2027.

Asimismo, los contribuyentes cuyos ingresos superen ese monto continuarán pagando ISR, pero una mayor proporción de sus ingresos quedará gravada en los tramos de menor tasa, reduciendo parcialmente la carga tributaria respecto a la escala vigente.

La indexación continuará cada año

La reforma mantiene el mecanismo de indexación anual de la escala del ISR, que no se actualizaba desde el 2017, aunque así siempre lo ha establecido el Código Tributario.

El párrafo I del nuevo artículo 296 dispone que los montos serán ajustados cada año de acuerdo con la inflación acumulada del año inmediatamente anterior, utilizando las cifras publicadas por el Banco Central.

De cumplirse, esto significa que los límites de cada tramo seguirán actualizándose anualmente para evitar que el efecto de la inflación incremente la carga tributaria de los contribuyentes.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más