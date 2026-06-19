Sondeo de Acento: mayoría cree plan anticrisis del Gobierno afectará la economía familiar

La mayoría de los participantes en un sondeo realizado por Acento considera que el plan anticrisis impulsado por el Gobierno tendrá un impacto negativo en la economía de sus familias.

Ante la pregunta "¿Cree usted que el plan anticrisis del Gobierno afectará negativamente su economía familiar?", el 54.76 % de los lectores que participaron en la encuesta publicada en el portal de Acento respondió "Sí", mientras que el 41.67 % consideró que "No".

La tendencia fue aún más marcada entre los usuarios que participaron en la encuesta publicada en la red social X (antes Twitter). En esa plataforma, el 60.9 % respondió que las medidas sí afectarán negativamente la economía de su hogar, frente al 39.1 % que opinó lo contrario.

La consulta fue realizada luego de que el presidente Luis Abinader promulgara la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, que contempla modificaciones al sistema tributario, nuevos gravámenes y cambios en el Impuesto sobre la Renta (ISR), el ITBIS y otros tributos.

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Los resultados reflejan una percepción de preocupación entre los participantes sobre el posible efecto de la reforma en el presupuesto de los hogares, aunque también muestran que una parte importante de los consultados considera que las medidas no tendrán un impacto negativo en su economía familiar.

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