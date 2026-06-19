La Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, promulgada por el presidente Luis Abinader tras su aprobación en el Congreso Nacional, no solo introduce cambios al sistema tributario dominicano. También refleja, a través de sus cifras, la magnitud de la reforma: desde la cantidad de artículos y páginas que la componen hasta los nuevos límites para tributar, las tasas impositivas que entrarán en vigor y la recaudación adicional que proyecta el Gobierno.
Estos son algunos de los números más relevantes de la nueva legislación.
62 páginas
Es la extensión de la ley promulgada por el presidente Luis Abinader.
62 artículos
La ley contiene 62 artículos, desde el artículo 1 hasta el artículo 62. El último establece la entrada en vigor.
5 capítulos
La legislación está dividida en cinco grandes bloques:
- Normas y procedimientos.
- Impuesto sobre la Renta.
- ITBIS.
- Impuestos Selectivos al Consumo.
- Impuestos sobre el patrimonio.
Más de 20 leyes modificadas o tomadas como referencia
Desde el Código Tributario hasta leyes de hidrocarburos, casinos, gastos educativos, sucesiones, donaciones y seguridad social.
Más de 40 artículos del Código Tributario modificados
La ley reforma decenas de artículos del Código Tributario e incorpora nuevos artículos como el 296-1, 305-1, 305-2 y 354-1.
2026, 2027 y 2028
Durante esos tres ejercicios fiscales las empresas con ingresos superiores a RD$ 1,000 millones pagarán un ISR de 30 %. En 2029 volverá a 27 %.
RD$ 1,000 millones
Es el umbral para aplicar el aumento temporal del ISR empresarial.
10 %
Nueva tasa para las ganancias de capital en la venta de inmuebles.
RD$ 30 millones
Nuevo límite de ingresos para empresas de servicios y producción que quieran acogerse al Régimen Simplificado de Tributación.
RD$ 60 millones
Límite de compras para comerciantes que pueden acogerse al RST por compras.
RD$ 15 millones
Límite para profesionales independientes y productores agropecuarios que pueden acogerse al RST.
US$ 30
La tasa de salida del país aumenta de US$ 20 a US$ 30 por pasajero.
55 %
Será el impuesto selectivo a los cigarrillos electrónicos y líquidos para vapear.
5 organismos públicos con nuevas funciones directas
La aplicación de la ley involucra a la DGII, DGA, Tesorería de la Seguridad Social, Banco Central y Ministerio de Hacienda y Economía, además de otros organismos como MICM, Conadis, CNSS y Ministerio de Turismo según cada materia.
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