La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) atribuye el aumento en el precio del marbete a la inflación acumulada durante los últimos diez años, período en el que las tarifas del Impuesto de Circulación Vehicular se mantuvieron sin cambios.

La institución informó que los precios fueron modificados por última vez en 2016 y que, entre septiembre de ese año y septiembre de 2026, la inflación acumulada alcanzó un 58.1 %. Según sus cálculos, una actualización que reflejara íntegramente esa variación habría elevado los pagos a RD$ 2,372 y RD$ 4,743, dependiendo del año de fabricación del vehículo.

Sin embargo, la DGII fijó las nuevas tarifas en RD$ 2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y RD$ 4,000 para los fabricados desde 2022. En ambos casos, el incremento respecto a la tarifa anterior para el mismo grupo equivale a un 33.3 %: RD$ 500 adicionales para el primer grupo y RD$1,000 para el segundo.

¿Qué otros motivos expone la DGII?

La entidad sostiene que mantener el cobro mediante montos fijos, diferenciados por año de fabricación, representa una carga económica menor que aplicar el impuesto equivalente al 1 % del valor del vehículo, previsto en el artículo 15 de la Ley 253-12.

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La DGII también vincula el ajuste con la necesidad de fortalecer los ingresos públicos y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas del Estado, en un contexto internacional marcado, según la institución, por la incertidumbre económica y financiera.

¿Cuánto espera recaudar el Estado?

De acuerdo con las proyecciones de la DGII, la actualización elevaría la recaudación del Impuesto de Circulación Vehicular de aproximadamente RD$ 3,525 millones a RD$ 4,700 millones durante la temporada 2026-2027.

Esto representaría unos RD$ 1,175 millones adicionales, según las estimaciones de la institución.

¿Desde cuándo se aplican las nuevas tarifas?

La renovación del marbete para el período 2026-2027 comienza el 29 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

Los contribuyentes pueden renovar en las entidades financieras habilitadas y en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, Montecristi, y Sánchez, Samaná. También podrán hacerlo a través del portal www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII Móvil hasta el 17 de enero de 2027.

Para realizar la renovación se requiere una copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del vehículo.

La DGII informó que hay 2,136,468 vehículos hábiles para renovar y recordó que quienes no completen el trámite dentro del plazo deberán pagar los recargos correspondientes.

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