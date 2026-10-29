Los propietarios de vehículos en República Dominicana pueden renovar el marbete 2026-2027 por internet, sin tener que desplazarse a una entidad financiera autorizada para realizar el pago.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) habilita el trámite a través de su portal web y de la aplicación DGII Móvil. El procedimiento permite identificar los vehículos registrados a nombre del contribuyente, seleccionar cuáles desea renovar y pagar el impuesto de circulación.

Para esta temporada, el plazo general de renovación se extiende hasta el 31 de enero de 2027, mientras que el canal digital estará disponible, según el calendario anunciado, hasta el 17 de enero de 2027.

¿Cómo renovar el marbete 2027 por internet?

El proceso se realiza en varios pasos desde una computadora o un teléfono móvil con conexión a internet.

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1. Entra al portal de la DGII

Accede a la página oficial de la Dirección General de Impuestos Internos y busca el banner del marbete. Selecciona la opción «Renueva aquí». También puedes realizar el trámite desde la aplicación DGII Móvil.

2. Introduce tu cédula y el número de placa

Digita el número de tu cédula de identidad y el número de placa de uno de los vehículos que deseas renovar. Luego, selecciona la opción «Acceder» para consultar los vehículos registrados a tu nombre.

3. Selecciona los vehículos que vas a renovar

El sistema mostrará los vehículos disponibles para el trámite. Selecciona únicamente aquellos cuyo marbete deseas renovar y pulsa «Continuar».

Antes de seguir, verifica que los datos correspondan al vehículo correcto y asegúrate de tener disponible su matrícula, legible y actualizada.

4. Completa los datos solicitados

Introduce la información requerida por el sistema, incluidos los datos necesarios para gestionar la entrega del marbete. Revisa cuidadosamente los campos antes de continuar.

5. Elige el método de pago

Selecciona la opción de pago con tarjeta y completa los datos solicitados. La guía de la DGII contempla el uso de tarjetas nacionales de débito o crédito Visa, MasterCard y American Express.

6. Revisa y confirma la solicitud

El sistema mostrará los datos introducidos para que puedas comprobar que sean correctos. Acepta los términos y condiciones y confirma las placas que deseas renovar.

7. Guarda el número de orden

Una vez procesada la operación, aparecerá un mensaje de confirmación con el número de orden. Conserva esa información como comprobante de la solicitud.

¿Cuánto cuesta el marbete 2026-2027?

El monto depende del año de fabricación del vehículo. Para este período, las tarifas del marbete son las siguientes:

Año de fabricación Precio Hasta 2021, inclusive RD$2,000 Desde 2022 en adelante RD$4,000

Estos montos corresponden al impuesto de circulación del período 2026-2027. Si el propietario tiene pendiente la renovación de años anteriores, podrían aplicarse las sanciones correspondientes.

¿Cuánto tarda en llegar el marbete si lo solicito en línea?

La guía de la DGII establece un tiempo estimado de entrega de cuatro días laborables para Santo Domingo y ocho días laborables para las provincias del interior cuando la solicitud se realiza por internet.

El tiempo de entrega es estimado y puede variar. Por eso, conviene hacer la gestión con anticipación, sin esperar a los últimos días del plazo.

La renovación digital permite completar el pago a distancia, pero el procedimiento oficial contempla la entrega del marbete físico. No debe confundirse el comprobante de pago con el documento o distintivo correspondiente al vehículo.

¿Qué necesito para renovar el marbete por internet?

Antes de comenzar, ten a mano:

Tu cédula de identidad.

El número de placa del vehículo.

La matrícula actualizada, legible y en buen estado.

Una tarjeta nacional de débito o crédito habilitada para el pago.

Una dirección y los datos necesarios para gestionar la entrega.

Si el vehículo presenta una oposición que impide la renovación, será necesario resolver esa situación antes de completar el trámite.

¿Hasta cuándo puedo renovar el marbete 2027?

El calendario anunciado para el período 2026-2027 establece el 31 de enero de 2027 como fecha límite general para renovar sin el recargo por atraso. Sin embargo, el plazo previsto para realizar la solicitud por internet termina antes, el 17 de enero.

Quienes no completen la gestión digital dentro de ese período pueden consultar las entidades financieras autorizadas y los demás canales habilitados por la DGII para realizar la renovación antes de que venza el plazo general.

Para confirmar los requisitos y acceder al trámite, consulta la página oficial de la DGII sobre el impuesto de circulación vehicular.

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