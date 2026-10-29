Los propietarios de vehículos de motor en República Dominicana deberán destinar entre RD$2,000 y RD$4,000 para renovar el impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, correspondiente al período 2026-2027.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso un aumento de las tarifas que entrará en aplicación durante la jornada de renovación, iniciada este jueves 29 de octubre y que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

El monto dependerá del año de fabricación del vehículo: los modelos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán RD$2,000, mientras que los de 2022 en adelante deberán pagar RD$4,000.

¿Cuánto cuesta el marbete según el año del vehículo?

Año de fabricación Precio del marbete 2026-2027 Hasta 2021, inclusive RD$2,000 Desde 2022 en adelante RD$4,000

Las nuevas tarifas representan un aumento de RD$500 para la categoría de menor costo y de RD$1,000 para la de mayor precio, en comparación con el período 2025-2026, cuando se pagaban RD$1,500 y RD$3,000, respectivamente.

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El cambio también modifica la clasificación de los vehículos de 2021, que pasan a pagar RD$2,000, en lugar de los RD$3,000 que correspondían a ese año de fabricación en la temporada anterior.

¿Hasta cuándo puedo renovar el marbete sin recargo?

Los propietarios tendrán hasta el domingo 31 de enero de 2027 para completar la renovación sin el recargo por atraso.

A partir del vencimiento del plazo, la DGII aplicará un recargo de RD$2,000 adicional al precio del marbete correspondiente al período 2026-2027.

Por tanto, si el propietario deja pasar la fecha límite, el costo del trámite ascenderá a RD$4,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y a RD$6,000 para los modelos de 2022 en adelante, sin contar posibles sanciones por períodos anteriores pendientes.

¿Dónde puedo renovar el marbete?

La renovación estará disponible a través de 55 entidades financieras autorizadas, con 845 sucursales en todo el país, así como en las colecturías de la DGII ubicadas en Villa Vásquez, provincia Montecristi, y Sánchez, provincia Samaná.

También se podrá realizar el trámite por internet, a través del portal de la DGII, y mediante la aplicación DGII Móvil. Según el calendario anunciado, estos canales digitales estarán habilitados hasta el 17 de enero de 2027.

Para realizar la gestión, el propietario deberá presentar una copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del vehículo.

¿Qué pasa si tengo marbetes de años anteriores pendientes?

La DGII mantiene sanciones para los propietarios que no hayan renovado el impuesto de circulación vehicular en períodos anteriores.

Quienes tengan pendiente el marbete correspondiente a 2025-2026 deberán pagar RD$ 2,100 por concepto de sanción y cesación administrativa. Para los períodos 2024-2025 y años anteriores, la penalidad asciende a RD$ 3,100.

Estos montos corresponden a las sanciones por períodos anteriores y no sustituyen el pago del marbete vigente.

Los propietarios pueden consultar los requisitos y los canales habilitados en el portal oficial de la Dirección General de Impuestos Internos: https://dgii.gov.do/vehiculosMotor/Paginas/impuestoCirculacionVehiculos.aspx.

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